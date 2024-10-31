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Украинцы тратят миллиарды на иномарки: какие авто выбирают

Украинцы массово импортируют автомобили: Германия, США и Китай в лидерах

сегодня, 13:24
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Черновалова Кристина

За первые восемь месяцев этого года украинцы импортировали почти 216 тысяч легковых автомобилей, потратив почти 3 миллиарда долларов. Это значительный рост: количество авто, ввезенных в страну, увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а их стоимость – на 19%. Такие данные предоставил Укравтопром, ссылаясь на информацию Госстата.

Украинцы тратят миллиарды на иномарки: какие авто выбирают

Украинцы импортировали рекордное количество авто

Лидером среди поставщиков остается Германия, которая завезла в Украину около 42,5 тысячи авто. В тройку крупнейших экспортеров вошли также США и Китай, при этом Китай показал впечатляющий рост — на 102% больше, чем в прошлом.

ТОП-10 стран, откуда ввозят автомобили в Украину:

  1. Германия - 42 468 авто (спад на 5%)

  2. США - 34 590 авто (рост на 63%)

  3. Китай - 25 604 авто (рост на 102%)

  4. Япония - 21 934 авто (рост на 14%)

  5. Республика Корея - 11 159 авто (рост на 63%)

  6. Франция - 10 741 авто (спад на 36%)

  7. Словакия - 9 651 авто (рост на 52%)

  8. Мексика - 9 391 авто (рост на 77%)

  9. Чехия - 9 117 авто (спад на 21%)

  10. Великобритания - 9 070 авто (спад на 8%)

Такие активные закупки связаны с ростом спроса на новые и б/у автомобили среди украинцев. Эксперты объясняют это не только желанием обновить автопарк, но и выгодными условиями для покупки за рубежом.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский автомобильный рынок находится на пороге существенных изменений. Кабинет Министров Украины принял новое постановление, внедряющее более строгие требования к оценке стоимости транспортных средств при их продаже через торговые организации. Эти нововведения, имеющие целью борьбу с налоговыми махинациями, направлены на усовершенствование комиссионной торговли автомобилями, а также на увеличение налоговых поступлений в бюджет страны. "Комментарии" решили разобраться, как новые условия повлияют на рынок авто в Украине, а также на поведение потребителей и бизнеса.



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