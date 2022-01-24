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Украинцы теперь могут покупать лекарства за "тысячу Зеленского": что нужно знать

Как купить лекарства за "тисячу Зеленського"

сегодня, 11:42
Автор:

Денис Подставной
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Украинцы смогут тратить "ковидную тысячу" на лекарства. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль на своей официальной странице в Facebook. 

Украинцы теперь могут покупать лекарства за "тысячу Зеленского": что нужно знать

"Ковидная тысяча". Иллюстрация из открытых источников

С сегодняшнего дня (24 января) граждане Украины, которые достигли 60-летнего возраста и получили обе дозы прививки от коронавирусной инфекции, смогут пользоваться программой "єПідтримка" для того, чтобы приобретать лекарства. 

Тысяча гривен, которая поступит на специальную карту, может быть потрачена как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках.

Как рассказал Шмыгаль, к категории лекарств, предусмотренных для оплаты, относятся те, что требуют рецепта от врача, и без такового.

Ранее в Минцифры разъясняли, как именно можно распорядиться выплатой от государства за пройденную вакцинацию украинцам пожилого возраста.

В момент проведения платежа банки будут проверять возраст человека. Неважно, когда именно была оформлена карточка, однако необходимо, чтобы на момент покупки лекарственных препаратов гражданину уже исполнилось 60 лет, а также чтобы он прошел полный курс вакцинации и имел "зеленый" COVID-сертификат в "Дії". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что США на фоне слухов о вероятном российском вторжении отправили в Украину очередную партию летального вооружения. При этом Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

Также сайт "Комментарии" писал, что отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине Королевство начинает сегодня, 24 января, вслед за Соединенными Штатами Америки. Что об этом известно


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/477995190557260
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