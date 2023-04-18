Украинцы стали платить больше за ЖКХ

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
На сколько подорожали жилищно-коммунальные услуги в 2023 году
Однако, как отмечают в Госстате, существенно цена изменилась на содержание и ремонт жилья. Этот показатель вырос на 0,4%.
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Услуги по управлению многоквартирными домами подорожали почти на 2%, канализация на 1,2%, горячая вода и отопление на 0,2%.
Электроэнергия же осталась в постоянной цене, а природный газ подешевел на 0,4%.
Долгое время, идут дискуссии и вокруг вопроса о поэтапном удорожании тарифов на электроэнергию для населения.
Первые разговоры о ее удорожании начались после стабилизации работы энергосистемы. Тогда советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что:
Пока предложения по пересмотру тарифов прорабатывают. Однако изменения в цене электроэнергии могут произойти уже в конце апреля.
Напомним, "Комментарии" писали, и инфляция и рост цен – вполне объективная ситуация в период войны. О том, что ждет украинцев в ближайшее время и на этапе восстановления страны, рассказал в своем блоге заведующий кафедрой КНЭУ им. В.Гетьмана Богдан Данилишин.
Читайте на сайте "Комментарии", водоканал в Днепр и закупил генераторы по завышенным ценам После громкого скандала с заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Лозинским журналистам стала известна коррупционная схема, которую реализовали чиновники в Днепре. И тоже дело в генераторах.
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