Украинцы стали донатить гораздо меньше: что случилось

Украинцы, еще в 2022 году активно поддерживавшие оборонные потребности страны, теперь все больше сокращают свои донаты на ВСУ. Волонтеры констатируют, что закрывать нужды военных становится гораздо труднее.

Украинцы меньше донатят на армию

Издание Bloomberg пишет, что в 2022 году благотворительный фонд Сергея Притулы собирал рекордные суммы для армии, доходило до того, что даже удалось приобрести спутник для Министерства обороны. Однако сейчас ситуация изменилась.

Притула описывает это изменение как существенный вызов, поскольку для того, чтобы собрать те же средства, его команде приходится работать втрое больше. Среди причин – экономические трудности, накопившаяся усталость от войны и новые опасения, связанные с будущим страны.

"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, теперь приходится работать втрое больше, чем раньше", — сказал Притула.

Украинцы, которые с начала полномасштабного вторжения ежемесячно вкладывали в поддержку армии, теперь чаще воздерживаются от пожертвований. Растущие цены, неуверенность в завтрашнем дне, риск повторных атак на энергосистему – все это способствует более осторожному отношению к финансам. Некоторые аналитики также отмечают, что неопределенность в международной политике, в частности, возвращение к власти Дональда Трампа и возможность снижения военной помощи со стороны США, дополнительно влияют на общественные настроения.

Читайте на портале "Комментарии" — За более 2,5 лет полномасштабной войны в Украине собрание в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало неотъемлемой частью жизни многих граждан. Волонтеры, активисты и обычные люди ежедневно организуют кампании по сбору средств на пикапы, квадроциклы, генераторы, дроны и другие необходимые вещи для фронта. Однако со временем донаты стали меньше поступать на счета волонтеров. "Комментарии" попытались узнать, действительно ли уровень пожертвований уменьшился, и что чувствуют волонтеры, продолжающие помогать армии.