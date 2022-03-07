Украинцы создали Telegram-канал для поиска пропавших детей и взрослых

Украинцы могут разыскать потерянных детей через Telegram-канал, официально созданный для оказания помощи гражданам. Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

Фото иллюстративное / Pixabay

Telegram-канал, который оперативно предоставляет информацию о найденных детях и потерявшихся в последнее время детях. Ссылки здесь: https://t.me/poshuk_znyklyh. Чтобы найти ребенка, указывайте в запросе: имя и фамилию пропавшего; ее год рождения; обстоятельства, при которых она исчезла; когда в последний раз была связь с ней; ее контактный номер, если есть.

Кроме того, в поисковой базе есть информация и об исчезнувших взрослых, связь с которыми утрачена. Максимально проверяйте информацию, поскольку могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.

Как сообщал портал, по состоянию на 6 марта обстрелами российских войск было повреждено уже 16 больниц, также погибли шесть медиков и 18 медицинских работников ранены. Об этом свидетельствуют данные Украинского центра здравоохранения (УЦОЗ). Оккупанты снарядами разбомбили медучреждения Донецкой области в Угледаре, Волновахе, Мариуполе, селе Времен Яр, Луганской области (в Лисичанске), Киевской (селе Бузова), Запорожской (в Мелитополе, селе Васильковка), больнице в Киеве, Житомире, Чернигове и Харькове.

Также мы писали, что из других стран начала поступать гуманитарная помощь. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Только за два дня в наше государство прибыло около 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран. Среди них: 375 тонн продуктов питания, 147 тонн одежды, 90 тонн средств личной гигиены, 35 тонн медикаментов и 324 тонн других товаров, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей пострадавших и территориальной обороны.

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