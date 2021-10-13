logo
Русский Українська

BTC/USD

56180.22

ETH/USD

3490.78

LTC/USD

174.78

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе

Петицию о прекращении войны уже поддержали более шести тысяч людей

сегодня, 17:30
Автор:

Козлова Альбіна

Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе

Украинцы зарегистрировали петицию о прекращении войны, фото из открытых источников

Украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена остановить войну на Донбассе.

Так, неравнодушные граждане Украины, глубоко озабоченные судьбой Украины и уставшие от войны на Юго-Востоке страны, жертвами которой уже стали 15 тысяч их сограждан по обе стороны линии разграничения, в своей петиции просят Зеленского и Киннунена:

- Остановить войну на Донбассе. Установить прямые контакты между Вооруженными Силами Украины и вооруженными формированиями неподконтрольных территорий ("народной милицией"). Ввести строгие меры ответственности за нарушения перемирия.

- Организовать прямой диалог и переговоры представителей Украины с представителями неподконтрольных территорий Донбасса на всех возможных уровнях.

- Упразднить военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях, лишающие украинцев возможности полноценно участвовать в выборах и реализовывать права, гарантированные нам Конституцией Украины.

- Принять все необходимые меры для скорейшего снятия экономической блокады, оказывающей негативные последствия для всей Украины.

- Предоставить неподконтрольным территориям Донбасса закрепленный в Конституции особый статус/автономию в соответствии с Минскими соглашениями.

- Предоставить амнистию всем участникам конфликта на Донбассе по аналогии с амнистией, предоставленной участникам Революции Достоинства.

Также в обращении отмечено, что авторы просят всех неравнодушных жителей Украины, представителей всех наций и вероисповеданий подписать петицию и поддержать стремление украинского народа установить мир в Украине, прекратить кровопролитие и гуманитарную катастрофу.

На данный момент петицию подписали уже около 6 тысяч.

Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе - фото 2


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ