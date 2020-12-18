Украинцы снова смогут летать в Таиланд - что для этого нужно

Популярная и любимая среди украинцев страна Таиланд снова открыла свои границы. Пресс-служба туристического управления Таиланда после длительного периода вновь приглашает к себе на отдых и долгосрочное пребывание уже этой зимой.

Таиланд открыл границы для туристов из Украины. Фото: mapme.club

Однако, чтобы отправиться туда и провести беспроблемно время, нужно выполнить несколько условий.



Вам нужно будет получить сертификат пригодности к полету, разрешение на въезд, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета.

По приезду вам нужно будет пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин. Места, в которых туристы будут находиться на самоизоляции, официально утверждены правительством. Это в основном популярные пляжные курорты.

Эти процедуры предназначены для сохранения здоровья населения и туристов.

Напоминаем, что в Таиланде с начала пандемии коронавируса зарегистрировано около 4200 случаев COVID-19. Из этого количества умерло 60 человек. ВОЗ считает Таиланд одним из самых безопасных мест на планете в плане пандемии.

Напоминаем, что Польша вводит жесткий карантин. Он будет создан, чтобы защитить граждан во время рождественских праздников от коронавируса. Продолжатся жесткие ограничения с 28 декабря по 17 января. Поэтому будут закрываться горнолыжные трассы и магазины, которые продают товары второй необходимости. Все люди, желающие попасть в страну, должны будут пройти десятидневный карантин.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Египет ужесточил требования к въезду туристов. Теперь все граждане с шести лет без исключения должны предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Сертификаты будут подробно проверяться.

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