Украинцы смогут оказаться в ВСУ за два клика: детали

В приложении "Резерв+" уже появился функционал онлайн-рекрутинга и появится возможность заключения контракта в несколько кликов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "АрмияInform" со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

Замминистра рассказала, что укомплектование ВСУ и других Сил обороны является ключевой задачей. Именно поэтому в Минобороны согласовали возможность онлайн-рекрутинга прямо в "Резерве+".

"Мы собрали наибольшее количество вакансий существующего на сегодняшний день в стране, это 4 000 вакансий, и благодаря этому инструменту гражданин или гражданка смогут выбрать наиболее релевантную для себя должность в Вооруженных Силах Украины", — рассказала Черногоренко.

По ее словам, онлайн-рекрутинг в "Резерве+" будет развиваться. В фокусе Министерства обороны именно добровольный ректутинг.

Екатерину Черногоренко отметила, что амбициозная цель – развивать этот функционал и предоставить всем пользователям возможность прямо в приложении подписать контракт в несколько кликов.

"Это будет следующая итерация онлайн-рекрутинга, которую мы запустим в ближайшее время, для того чтобы полностью цифровизировать цикл входа наших граждан как добровольцев в ряды ВСУ", — подчеркнула замминистра обороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в приложении “Резерв+” возникла ошибка, из-за которой срок действия отсрочки от мобилизации был изменен. У некоторых пользователей появилась отсрочка до окончания мобилизации. Однако это ошибка, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.



