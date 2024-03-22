В новом опросе, проведенном в Украине, граждане и предприниматели выразили обеспокоенность по поводу роста коррупции в 2023 году. Большинство считает, что за преодоление коррупции должны отвечать чиновники.

Украинцы считают, что в 2023 году уровень коррупции в стране вырос

Служба безопасности Украины (СБУ) и президент считаются самыми эффективными в борьбе с коррупцией , в то время как Верховную Раду оценивают как наименее эффективный орган. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Info Sapiens по заказу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)

“В этом году большинство населения – 61,2% – считает, что уровень коррупции вырос. Среди бизнеса таковых 46,3%. Бизнес более оптимистично воспринимает ситуацию, чем население", — отметил руководитель Info Sapiens Дмитрий Савчук.

Опрошенные также подчеркнули важность сосредоточения внимания на судебной системе как ключевой сфере реформ. Глава НАПК Виктор Павлущик обратил внимание на рост в обществе нулевой толерантности к коррупции и положительное отношение к лицам, разоблачающим коррупционные деяния.

Результаты исследования, проведенного в конце 2023 года, оказались особенно значимыми для власти, которая ищет пути эффективной борьбы с коррупцией. Они помогут определить приоритетные направления для антикоррупционной политики и выявить наиболее уязвимые к коррупции сектора.

Сбор данных для исследования был проведен с помощью опросов среди населения и бизнеса, что позволило получить широкое пересечение мнений по поводу уровня и влияния коррупции в стране. Такой подход обеспечивает комплексное понимание проблемы и способствует разработке целостных стратегий ее преодоления.

Это исследование является частью более широкой программы оценки состояния коррупции в Украине, направленной на формирование эффективного ответа государства на этот вызов. По результатам опросов ожидается, что власть примет во внимание общественное мнение и активизирует усилия по борьбе с коррупцией, в частности, усовершенствование законодательства и укрепление институциональной способности ключевых антикоррупционных органов.