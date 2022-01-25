Украинцы с инвалидностью смогут получить в пользование автомобили: при каких условиях

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Козлова Альбіна
В Украине лицам с инвалидностью дадут авто, фото из открытых источников
Народные депутаты зарегистрировали законопроект №6533 об обеспечении украинцев, у которых есть инвалидность автомобилями, завезенными как гуманитарная помощь. Об этом известно с сайта Верховной Рады.
В проекте документа указано, что предоставят транспорт в пользование тем гражданам, которые получили инвалидность в процессе трудовой деятельности (из-за несчастного случая на производстве или из-за профессионального заболевания). Таким обеспечением будут заниматься Фонд социального страхования (Фонд) и органы местного самоуправления.
Речь идет о легковых автомобилях, которые завезли за последние восемь лет и которые имеют объем двигателя не более 1800 кубических сантиметров. Автомобили будут выдавать для пользования, а после истечения срока более 10 лет, авто может быть передано в собственность этому человеку или его законному представителю.
Кроме того, в статье 11 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению лиц с инвалидностью автомобилями, признанными гуманитарной помощью", указано, что автомобилями могут обеспечивать и семьи, где есть дети с инвалидностью.
Кроме того, закон предусматривает, что обучение вождению будет оплачивать Фонд. Также за средства Фонда будет выплачиваться водителю с инвалидностью компенсация на горючее, расходы на ремонт и техническое обслуживание авто.
Если гражданин/гражданка с инвалидностью купили авто самостоятельно, его стоимость компенсирует Фонд социального страхования.
Как сообщал портал "Комментарии", количество пенсионеров в Украине за последние пять лет значительно сократилось.
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