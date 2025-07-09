Украинцы резко разочаровались по поводу жизни в ЕС: социологи привели впечатляющие данные

В последние шесть месяцев в Украине произошли глубокие изменения в общественном восприятии будущего. По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 15 мая по 3 июня 2025 среди 1011 респондентов, количество пессимистически настроенных граждан превысило долю оптимистов — это произошло впервые за годы наблюдений.

Фото: 24 Канал

Только 43% украинцев верят, что через десятилетие Украина будет преуспевающим государством в составе Европейского Союза. А число тех, кто видит будущее страны как разрушенную территорию с массовым оттоком населения, возросло с 28% до 47%.

Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС, отметил, что ослабление веры в позитивное будущее является сигналом для беспокойства. По его мнению, многие украинцы воспринимают нынешнюю войну как жертву ради достойной жизни в будущем. Несмотря на пессимизм по поводу перспектив, большинство сохраняет решимость продолжать сопротивление агрессору.

Наряду с этим, несмотря на пессимистические оценки будущего, национальное единство растет: доля тех, кто говорит о сплоченности общества, выросла с 53% в декабре 2024 года до 61% в июне 2025-го. Однако 33% опрошенных указывают на углубление внутренних противоречий.

Также возросла готовность украинцев к затяжной борьбе: 60% заявили о готовности "терпеть столько, сколько потребуется", еще 6% — не менее года.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц 9 июля во время выступления в Бундестаге заявил, что дипломатические рычаги в попытках прекратить агрессию России против Украины полностью исчерпаны. Он также подтвердил решимость Германии и дальше поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и безопасность.