logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы резко разочаровались по поводу жизни в ЕС: социологи привели впечатляющие данные
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы резко разочаровались по поводу жизни в ЕС: социологи привели впечатляющие данные

Согласно опросу, проведенному в мае-июне 2025 года, только 43% украинцев верят, что через 10 лет Украина станет преуспевающим членом ЕС.

9 июля 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последние шесть месяцев в Украине произошли глубокие изменения в общественном восприятии будущего. По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 15 мая по 3 июня 2025 среди 1011 респондентов, количество пессимистически настроенных граждан превысило долю оптимистов — это произошло впервые за годы наблюдений.

Украинцы резко разочаровались по поводу жизни в ЕС: социологи привели впечатляющие данные

Фото: 24 Канал

Только 43% украинцев верят, что через десятилетие Украина будет преуспевающим государством в составе Европейского Союза. А число тех, кто видит будущее страны как разрушенную территорию с массовым оттоком населения, возросло с 28% до 47%.

Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС, отметил, что ослабление веры в позитивное будущее является сигналом для беспокойства. По его мнению, многие украинцы воспринимают нынешнюю войну как жертву ради достойной жизни в будущем. Несмотря на пессимизм по поводу перспектив, большинство сохраняет решимость продолжать сопротивление агрессору.

Наряду с этим, несмотря на пессимистические оценки будущего, национальное единство растет: доля тех, кто говорит о сплоченности общества, выросла с 53% в декабре 2024 года до 61% в июне 2025-го. Однако 33% опрошенных указывают на углубление внутренних противоречий.

Также возросла готовность украинцев к затяжной борьбе: 60% заявили о готовности "терпеть столько, сколько потребуется", еще 6% — не менее года.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц 9 июля во время выступления в Бундестаге заявил, что дипломатические рычаги в попытках прекратить агрессию России против Украины полностью исчерпаны. Он также подтвердил решимость Германии и дальше поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и безопасность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1534&page=1
Теги:

Новости

Все новости