Украинцы раскрыли свое отношение к соглашению о полезных ископаемых с США

30 апреля 2025 года Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Договор предусматривает возможность инвестирования в добычу полезных ископаемых, а также извлечение из них прибыли. Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил украинцев об их отношении к соглашению о полезных ископаемых.

Соглашение США и Украины о полезных ископаемых

Согласно результатам опроса КМИС, у 47% украинцев есть положительные ожидания от соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Отрицательно о договоре высказались 22% респондентов. 19% считают, что соглашение о недрах не повлияет на Украину, а 12% опрошенных затруднились с ответом.

Таким образом, баланс ожиданий между положительным и отрицательным составляет +25%.

Как украинцы воспринимают соглашение о полезных ископаемых с США. Результаты опроса КМИС

Что касается регионального распределения, то наиболее положительно соглашение о полезных ископаемых оценивается в Центре – 52%, а также на Юге – 50%. Менее положительно относятся к договору на Западе – 43%, а наименьший показатель на Востоке – 33%.

Несмотря на это, во всех регионах положительное восприятие выше отрицательного. Негативное восприятие колеблется в пределах 20-26% с самым высоким показателем на Востоке и самым низким на Западе.

Как украинцы воспринимают соглашение о полезных ископаемых с США по регионам. Результаты опроса КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в соглашении о полезных ископаемых существует перечень добычи 57 минералов в Украине. Полный список всех полезных ископаемых стал известен.

Также "Комментарии" писали о реакции президента США Дональда Трампа на соглашение с Украиной о полезных ископаемых.