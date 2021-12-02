Украинцы просят президента ветировать закон "О критической инфраструктуре": почему

Национальная Ассамблея Украины вместе с Гражданским движением "Народная инициатива", представителями департамента по работе с Европейским судом Международной дипломатической миссии народной дипломатии, ОО "Украинское детективное антикоррупционное бюро", ОО "Движение Бизнеса Украины", онлайн журналом "Конфликты и законы", ГС "Комиссия вопросов науки и ИТ", ВОО "Финансовая грамота Украины", ОО "От количества к качеству", ОО "Движение за суверенное развитие", ОО "Союз защитников Украины", Кременчугское отделение Международного общества прав человека (МТПЧ), ВОО "Украинское Пиратское Сообщество", ВОО "Хран", ОО "Украинская военная организация Спас 23", Гражданским движением "Конституционный сектор Майдана" и независимыми аналитиками написала совместное обращение Президенту Украины по Закону Украины "О критической инфраструктуре" №5219.

Киевская теплоэлектроцентраль, фото Википедия

В обращении говорится, что ряд положений закона идет в разрез с нормами международного права, Конституции Украины. Кроме того, этот закон №5219 увеличивает административное давление на предпринимателей. Авторы обращения отмечают, что в тексте закона дано определения понятий и терминов с логическими ошибками, а это означает, что нормативно-правовой акт имеет признаки правовой неопределенности.

Авторы обращения подчеркивают, что закон противоречит Конституции и вводит "незаконный внесудебный механизм изменения права собственности". Ведь ряд норм не доступны для заинтересованных лиц, не способны обеспечить эффективные нормы правовой защиты. В качестве примера приводится пункт 11 части 2 статьи 16 Закона, где указано, что Уполномоченный орган готовит выводы и рекомендации владельцам или операторам объектов критической инфраструктуры по изменению права собственности, целевого назначения, режима функционирования. В этой норме авторы рассмотрели введение механизма внесудебного незаконного лишения права собственности собственников таких объектов.

Также авторы обращения подчеркивают, что введение "паспорта безопасности", которое предусматривает закон, нецелесообразно. Поскольку большинство объектов уже содержат систему обеспечения безопасности.



Комиссия Украинского союза промышленников и предпринимателей по науке и IТ выражает просьбу к президенту провести оценку Закона Украины "О критической инфраструктуре" №5219 и ветировать его, направить на доработку.





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