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Украинцы представили разработки на Международной выставке-конференции UMEX 2022: что презентовали

На Международной выставке-конференции UMEX 2022 украинская делегация пообщалась с партнерами по сотрудничеству в оборонной сфере

сегодня, 11:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Украина представила свои достижения в сфере обороны на международной выставке-конференции беспилотных систем UMEX 2022 в ОАЕ. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного концерна "Укроборонпром".

Украинцы представили разработки на Международной выставке-конференции UMEX 2022: что презентовали

Выставка в Дубае, фото Укроборонпром

На выставке украинцы демонстрировали разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс "СОКОЛ-300", созданный Киевским конструкторским бюро "Луч", и авиационный двигатель АИ-350, над разработкой которого работали инженеры предприятия "Ивченко-Прогресс".

Экспозицию украинских изобретателей просмотрел министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Заид Аль Нагаян. Украинцы также встретились с представителями Генерального штаба вооруженных сил Объединенных арабских эмиратов, представителями эмиратского оборонного холдинга EDGE Group и делегацией военно-воздушных сил Казахстана. Участники встреч пообщались о сотрудничестве и перспективах совместного производства дронов, реализации текущих проектов с EDGE Group.

По словам гендиректора Государственной компании "Укрспецэкспорт" Вадима Ноздры, украинские предприятия настроены на активное и взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами.

Отметим, что в феврале 2022 г. в Дубае состоялась пятая Международная выставка-конференция беспилотных систем UMEX 2022. Организатором экспозиции Украины выступила Государственная компания "Укрспецэкспорт".

Как сообщал портал "Комментарии", министр Резников рассказал о достижениях в должности за 100 дней. По его словам, Министерство эффективно выполнило бюджет 2021 года и обеспечило финансирование Государственного оборонного заказа на 99,75%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.


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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/news/ukrayinska-ekspoziciya-rozpocala-robotu-na-umex-2022
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