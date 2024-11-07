Согласно новому опросу Центра Разумкова, украинцы все еще полагаются на государство как на основной источник социальной поддержки. Около 38% опрошенных считают, что государство должно обеспечить им высокие зарплаты, а еще 29,7% выступают за увеличение субсидий и льгот для граждан.

Украинцы все еще стремятся к всеобщим субсидиям от государства

Опрос показал, что за последний год спрос на государственные льготы среди украинцев значительно вырос почти вдвое, с 15,6% до 29,7%.

Исследование также выявило уменьшение поддержки адресной помощи, которая считается более эффективным механизмом предоставления социальных услуг. Если в прошлом году такая модель поддерживала 33,3% опрошенных, то в этом году эта цифра снизилась до 29,6%. На уровне статистической погрешности остается количество тех, кто считает, что граждане должны опираться на свои силы, а не на государственную поддержку.

Читайте на портале "Комментарии" — Почти половина наших соотечественников (44%) соглашаются с тем, что при покупке продуктов чаще всего пытаются покупать самые дешевые продукты, несмотря на качество. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 20 по 26 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, "Комментарии" писали, что большинство украинцев , а именно 93%, выражают негативное отношение к России, тогда как только 3% имеют положительное отношение к стране-агрессору, согласно последним опросам Киевского международного института социологии, проведенным в сентябре-октябре. 2024 года.