Украинцы поддержали петицию об однополых браках: сколько голосов собрано

Украинка Анастасия Совенко зарегистрировала электронную петицию о легализации на законодательном уровне однополых браков в Украине в начале июня. Петицию на сайте президента подписало достаточное количество украинцев, поэтому ее должен рассмотреть глава государства и ответить. Собрано 27 234 человек, осталось еще 55 дней для подписания.

Фото иллюстративное / Pixabay

Автор подчеркнула, что люди одного пола имеют право создать семью и получить официальный документ об этом, пользоваться теми же правами, что и традиционные разнополые семейные пары.

За шесть лет отношение украинцев к ЛГБТ изменилось к лучшему. Об этом свидетельствуют опросы в 2022 году. За шесть лет, с 2016-го, когда проводили предварительный опрос, количество дружественных ответов по отношению к ЛГБТ выросло в несколько раз. В полтора раза сократилось количество тех, кто вообще отрицательно относится к ЛГБТ (с 60,4% до 38,2%), вчетверо возросло количество тех, кто относится к ЛГБТ положительно (с 3,3% до 12,8%), и в полтора раза – тех, кто относится к ним безразлично (с 30,7% до 44,8%).

Ранее мы писали, что во время круглого стола "Неравенство в обществе" на тему гендерного равенства и дискриминации в обществе эксперты и экспертки, народные депутаты, представители и представительницы общественных организаций выразили свои мысли о том, есть ли в Украине гендерное равенство, сталкиваются ли украинцы с дискриминационными высказываниями или отношением с предубеждениями.



Также мы писали, что супруга президента Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности", где украинцы могут пересмотреть правила нового нравственного общения без ярлыков и стереотипных или оскорбительных терминов. Об этом она написала в Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!