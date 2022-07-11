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Украинцы поддержали петицию об однополых браках: сколько голосов собрано

Граждане предлагают легализовать однополые браки в Украине

сегодня, 12:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинка Анастасия Совенко зарегистрировала электронную петицию о легализации на законодательном уровне однополых браков в Украине в начале июня. Петицию на сайте президента подписало достаточное количество украинцев, поэтому ее должен рассмотреть глава государства и ответить. Собрано 27 234 человек, осталось еще 55 дней для подписания.

Украинцы поддержали петицию об однополых браках: сколько голосов собрано

Фото иллюстративное / Pixabay

Автор подчеркнула, что люди одного пола имеют право создать семью и получить официальный документ об этом, пользоваться теми же правами, что и традиционные разнополые семейные пары.

За шесть лет отношение украинцев к ЛГБТ изменилось к лучшему. Об этом свидетельствуют опросы в 2022 году. За шесть лет, с 2016-го, когда проводили предварительный опрос, количество дружественных ответов по отношению к ЛГБТ выросло в несколько раз. В полтора раза сократилось количество тех, кто вообще отрицательно относится к ЛГБТ (с 60,4% до 38,2%), вчетверо возросло количество тех, кто относится к ЛГБТ положительно (с 3,3% до 12,8%), и в полтора раза – тех, кто относится к ним безразлично (с 30,7% до 44,8%).

Ранее мы писали, что во время круглого стола "Неравенство в обществе" на тему гендерного равенства и дискриминации в обществе эксперты и экспертки, народные депутаты, представители и представительницы общественных организаций выразили свои мысли о том, есть ли в Украине гендерное равенство, сталкиваются ли украинцы с дискриминационными высказываниями или отношением с предубеждениями.

Также мы писали, что супруга президента Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности", где украинцы могут пересмотреть правила нового нравственного общения без ярлыков и стереотипных или оскорбительных терминов. Об этом она написала в Facebook.



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/144562
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Обсуждения

Федор

сегодня, 12:07

Наконец-то. Теперь у нас с козой Машкой появилась надежда, что и мы когда-нибудь официально оформим свои отношения.

Ігор

сегодня, 11:45

Індекатором демократичного, неупередженого ставлення до ЛГБТ повинна стати держслужба. Ще не один держслужбовець не насмілився зізнатись у іншій орієнтації. Це свідчить: 1. Або залякуванні на державному рівні. 2. Або дискримінації при прийомі на роботу.

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