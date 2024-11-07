Украинцы почти забыли о вакцине от COVID-19: Минздрав бьет тревогу

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Черновалова Кристина
В Украине резко снизился уровень вакцинации от COVID-19, оставив 8 миллионов граждан без защиты. Такую обеспокоенность выразил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, объяснив, что количество вакцинированных ежемесячно в настоящее время не превышает 5 тысяч – что в десятки раз меньше, чем до начала военного положения, когда ежемесячно вакцинировалось до 150 тысяч человек.
8 миллионов украинцев не вакцинированы против COVID-19
Несмотря на доступность вакцин и упрощенную схему прививки, украинцы все реже обращаются в медицинские учреждения за дозой защиты. Игорь Кузин во время брифинга в Медиацентре Украина отметил:
Ранее "Комментарии" писали, что в августе показатели COVID-19 в Украине достигли пика, но теперь количество случаев быстро снижается. Однако вместо коронавируса приближается другая проблема – грипп. Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, предупреждает, что уже с декабря начнется увеличение случаев заболевания гриппом .
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