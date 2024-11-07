Украинцы почти забыли о вакцине от COVID-19: Минздрав бьет тревогу

В Украине резко снизился уровень вакцинации от COVID-19, оставив 8 миллионов граждан без защиты. Такую обеспокоенность выразил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, объяснив, что количество вакцинированных ежемесячно в настоящее время не превышает 5 тысяч – что в десятки раз меньше, чем до начала военного положения, когда ежемесячно вакцинировалось до 150 тысяч человек.

8 миллионов украинцев не вакцинированы против COVID-19

Несмотря на доступность вакцин и упрощенную схему прививки, украинцы все реже обращаются в медицинские учреждения за дозой защиты. Игорь Кузин во время брифинга в Медиацентре Украина отметил:

"Несмотря на то, что сейчас упрощена и схема вакцинации, и обеспечена доступность, и сохраняется приоритетность, количество провакцинированных украинцев все же остается на очень низком показателе. Если раньше мы говорили о том, что в среднем в месяц мы имели и по 100, и по 150 тысяч вакцинированных украинцев, то на сегодня у нас ежемесячное количество вакцинированных украинцев очень редко превышает 5 тысяч, это если взять лучшие месяцы после введения военного. состояния. По меньшей мере, 8 миллионов украинцев сейчас не имеют вакцинации против накове. И это значит, что 8 миллионов украинцев будут подвергаться риску во время не этой, но следующей волны наводнения", – отметил заместитель министра здравоохранения.

Ранее "Комментарии" писали, что в августе показатели COVID-19 в Украине достигли пика, но теперь количество случаев быстро снижается. Однако вместо коронавируса приближается другая проблема – грипп. Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, предупреждает, что уже с декабря начнется увеличение случаев заболевания гриппом .