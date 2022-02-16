Украинцы победили в конкурсе инноваций в Дубае, представив органический продукт из семян арбуза

Украинские предприниматели в Дубае, фото Facebook

Органический суперфуд из семян арбуза продемонстрировали представители Ассоциации производителей херсонского арбуза на выставке Gulfood Trade Show 2022 в Объединенных Арабских Эмиратах. Продукция украинцев получила награду в номинации "Самый инновационный органический продукт". Об этом сообщают на странице International Trade Centre Ukraine в Facebook.

Предприниматели из Херсона поразили жюри конкурса инноваций уникальным продуктом – капсулированным маслом из арбуза. Такой продукт можно использовать в качестве питательного десерта или добавлять его в кондитерские изделия для больных диабетом.

По словам Валерия Федоренко, соучредителя ГС "Ассоциация производителей херсонского арбуза", менеджера Ассоциации по продвижению украинской продукции на внешние рынки, разработка продукта длилась с осени 2021 года.

Перед учеными кафедры пищевых технологий Днепровского национального университета им. А. Гончара, Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского и предпринимателями стояла задача изготовить из арбуза полезный продукт, содержащий уникальный комплекс веществ. Поэтому решили взять за основу масло из семян.

Там содержатся такие вещества, как сквален, ликопин, витамин Е, селен, цинк, медь, а благодаря капсулам они сохраняются долгое время и не портятся. Капсулированное масло не содержит белков, углеводов и сахаров.



Работа над продуктом продолжится, и в ближайшее время украинцы смогут попробовать десерт с разными вкусами и полезными растительными добавками.

Представители Ассоциации производителей херсонского арбуза стали участниками коллективного украинского стенда на выставке в Дубае благодаря содействию Международного торгового центра в Украине (ИТС).

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине заработал American University. Заведение частное и сотрудничает с Университетом штата Аризона. Отмечается, что ректором-основателем стал Роман Шеремета, известный украинский экономист. Университет предлагает образовательную программу для студентов и аспирантов по нескольким направлениям.

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