logo

BTC/USD

44078.50

ETH/USD

3134.17

LTC/USD

129.93

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы победили в конкурсе инноваций в Дубае, представив органический продукт из семян арбуза
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы победили в конкурсе инноваций в Дубае, представив органический продукт из семян арбуза

Украинцы одержали победу в конкурсе, проходившем на выставке Gulfood Trade Show в Дубае

сегодня, 11:20
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинцы победили в конкурсе инноваций в Дубае, представив органический продукт из семян арбуза

Украинские предприниматели в Дубае, фото Facebook

Органический суперфуд из семян арбуза продемонстрировали представители Ассоциации производителей херсонского арбуза на выставке Gulfood Trade Show 2022 в Объединенных Арабских Эмиратах. Продукция украинцев получила награду в номинации "Самый инновационный органический продукт". Об этом сообщают на странице International Trade Centre Ukraine в Facebook.

Предприниматели из Херсона поразили жюри конкурса инноваций уникальным продуктом – капсулированным маслом из арбуза. Такой продукт можно использовать в качестве питательного десерта или добавлять его в кондитерские изделия для больных диабетом.

По словам Валерия Федоренко, соучредителя ГС "Ассоциация производителей херсонского арбуза", менеджера Ассоциации по продвижению украинской продукции на внешние рынки, разработка продукта длилась с осени 2021 года.

Перед учеными кафедры пищевых технологий Днепровского национального университета им. А. Гончара, Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского и предпринимателями стояла задача изготовить из арбуза полезный продукт, содержащий уникальный комплекс веществ. Поэтому решили взять за основу масло из семян.

Там содержатся такие вещества, как сквален, ликопин, витамин Е, селен, цинк, медь, а благодаря капсулам они сохраняются долгое время и не портятся. Капсулированное масло не содержит белков, углеводов и сахаров.

Работа над продуктом продолжится, и в ближайшее время украинцы смогут попробовать десерт с разными вкусами и полезными растительными добавками.

Представители Ассоциации производителей херсонского арбуза стали участниками коллективного украинского стенда на выставке в Дубае благодаря содействию Международного торгового центра в Украине (ИТС).

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине заработал American University. Заведение частное и сотрудничает с Университетом штата Аризона. Отмечается, что ректором-основателем стал Роман Шеремета, известный украинский экономист. Университет предлагает образовательную программу для студентов и аспирантов по нескольким направлениям.

Украинцы победили в конкурсе инноваций в Дубае, представив органический продукт из семян арбуза - фото 2
Украинцы победили в конкурсе инноваций в Дубае, представив органический продукт из семян арбуза - фото 3


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ITCUkraine/posts/2783418141960654
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!