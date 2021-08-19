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Украинцы по-прежнему хотят в ЕС и НАТО: результаты свежего опроса

Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине европейская и евроатлантическая интеграция

19 августа 2021, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей

Курс на членство в Европейском Союзе и НАТО – по-прежнему остается доминирующим векторам большинства украинцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорят итоги опроса социологической группы "Рейтинг".

Украинцы по-прежнему хотят в ЕС и НАТО: результаты свежего опроса

Флаги НАТО и Украины. Фото: УНИАН

Социологи твердо уверяют, что больше, чем половина наших соотечественников уверена в том, что будущее Украины в ЕС и НАТО и именно этим курсом нужно двигаться уже сейчас. При этом вступление Украины в Европейский Союз поддерживает значительно больше респондентов, чем присоединение нашей страны к Североатлантическому Альянсу. Если же говорить о цифрах, то за вступление в ЕС выступают 64% опрошенных, в НАТО – 54%.

Социологическое исследование показало, что подавляющее большинство тех, кто за вступление Украины в ЕС и НАТО – среди молодежи. Люди в возрасте от 16 до 24 год уверенно отвечали, что они бы хотели видеть Украину в Европе и среди стран НАТО. Так среди молодых людей 66% за вступление в НАТО и 75% за вступление в Евросоюз.

Тема присоединения к ЕС хотя и имеет географические различия, но не так критично "разделяет" людей, как вопрос вступления в НАТО. Социологи также отметили интересный момент – среди респондентов большой запрос на равноудаленность от Запада и России – такой ответ выбрали 35%.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство в президентском рейтинге. На сегодняшний день он опережает своих оппонентов больше, чем на 10%. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, что Зеленский одержал бы победу в 17 регионах, но в первом туре все равно бы не победил.


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/pokolenie_nezavisimosti_cennosti_i_motivacii.html
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