Украинцы по-прежнему хотят в ЕС и НАТО: результаты свежего опроса

Курс на членство в Европейском Союзе и НАТО – по-прежнему остается доминирующим векторам большинства украинцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорят итоги опроса социологической группы "Рейтинг".

Флаги НАТО и Украины. Фото: УНИАН

Социологи твердо уверяют, что больше, чем половина наших соотечественников уверена в том, что будущее Украины в ЕС и НАТО и именно этим курсом нужно двигаться уже сейчас. При этом вступление Украины в Европейский Союз поддерживает значительно больше респондентов, чем присоединение нашей страны к Североатлантическому Альянсу. Если же говорить о цифрах, то за вступление в ЕС выступают 64% опрошенных, в НАТО – 54%.

Социологическое исследование показало, что подавляющее большинство тех, кто за вступление Украины в ЕС и НАТО – среди молодежи. Люди в возрасте от 16 до 24 год уверенно отвечали, что они бы хотели видеть Украину в Европе и среди стран НАТО. Так среди молодых людей 66% за вступление в НАТО и 75% за вступление в Евросоюз.

Тема присоединения к ЕС хотя и имеет географические различия, но не так критично "разделяет" людей, как вопрос вступления в НАТО. Социологи также отметили интересный момент – среди респондентов большой запрос на равноудаленность от Запада и России – такой ответ выбрали 35%.

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