Украинцы определили топ-10 самых популярных коктейлей

Компании Poster, специализирующейся на автоматизации заведений, в своем новом исследовании раскрыли страсти украинцев к алкогольным коктейлям. Опрос проводился среди многочисленных ресторанов и баров в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Результаты, опубликованные в ресторанном медиа "Ревет и стонет ресторатор", проявляют как изменяющиеся предпочтения потребителей в зависимости от сезона и экономических условий.

Предпочтения украинцев в коктейлях: от Aperol Spritz до глинтвейна

Исследование подчеркивает, что среди всех коктейлей, украинцы предпочли такие напитки, как Aperol Spritz, глинтвейн, и Gin Tonic. Любопытно, что каждый из этих напитков оказался лидером в определенное время года: Aperol Spritz летом, а глинтвейн – зимой, что указывает на влияние сезонных вариаций на потребительские предпочтения.





С экономической точки зрения, не все популярные коктейли одинаково выгодны для рестораторов. Например, хотя глинтвейн очень популярен зимой, его доходность ниже по сравнению с такими напитками, как Negroni, Gin Tonic и Whiskey Sour. Кроме того, Aperol Spritz генерирует почти вдвое больше дохода по сравнению с Negroni и Gin Tonic, что делает его особенно привлекательным вариантом для летнего меню.









По количеству чеков, оплаченных в ресторанах и барах, можно судить о популярности каждого коктейля. В ТОП-10 также входят Negroni, Whiskey Sour, Pornstar Martini, Clover Club, Gin Garden, B52 и Long Island, что свидетельствует о широких предпочтениях украинцев к разнообразию коктейльной культуры.

Эти данные не только свидетельствуют о тенденциях в выборе алкогольных напитков украинцами, но и могут служить важной информацией для рестораторов планирования своих сезонных меню.

Напомним, что ирландская туристка Линси Беннетт и ее муж были удивлены, когда бармен назвал им цену коктейля , который они заказали в гостинице в Англии. Женщина думала, что ей придется заплатить около 20 фунтов стерлингов, но счет оказался почти в 100 раз больше.