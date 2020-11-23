Украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о поставках вакцины против коронавируса

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Станислав Молчанов
Эпидемия
коронавируса продолжает набирать обороты в стране. По словам министра
здравоохранения Максима Степанова, в Украине заполненность больниц для
больных коронавирусом составляет 52%. Однако врачи в регионах утверждают,
что эти цифры далеки от реальности. А эксперты прогнозируют, что в худшем
варианте, уже через несколько месяцев Украина может повторить печальный опыт
Италии, где от коронавируса умерли десятки тысяч людей. Об этом передает "112
Украина".
Сообщается, что в
Украине растет число людей, которые хотели бы обезопасить свое здоровье с
помощью российской вакцины от коронавируса. Так, украинцы обращаются к Виктору
Медведчуку с просьбой договориться с Россией о поставках вакцины. С открытым
письмом об этом к председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За
жизнь" уже обратились глава СКМ Александр Потемкин, заслуженный деятель искусств
Украины Любовь Титаренко и академик Анатолий Пешко. Об этом же просят Виктора Медведчука и
обычные украинцы в передаче "Чуємо кожного".
Все украинцы,
которые общались с журналистами заявили, что для них не имеет никакого значения
страна-производитель вакцины.
"Не имеет
значения, лишь бы она (вакцина — ред.) помогала людям, была реально хорошей,
без побочных эффектов, откуда она придет. Здоровье людей не имеет границ",
— заявили украинцы.
"Лишь бы это для здоровья было хорошо. А страна значения не имеет. Это не политика, это здоровье людей, жизнь. А жизнь любого человека дороже всего на свете", — добавили они.
Отмечается, что в ближайшее время Украина могла бы получить российскую вакцину от коронавируса, если бы на то была бы политическая воля. Ведь об этом уже договорился с президентом России Владимиром Путиным председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Так, Медведчук в начале октября, в рамках визита в Москву, встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсудил с ним возможность поставки в Украину вакцины от коронавируса.
Как сообщалось, за
минувшие сутки в стране зарегистрировали 10 945 новых
случаев COVID-19.
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