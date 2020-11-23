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Украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о поставках вакцины против коронавируса

В обращениях украинцев к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку говорится, что здоровье людей не имеет границ

сегодня, 16:57
Автор:

Станислав Молчанов

Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в стране. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине заполненность больниц для больных коронавирусом составляет 52%. Однако врачи в регионах утверждают, что эти цифры далеки от реальности. А эксперты прогнозируют, что в худшем варианте, уже через несколько месяцев Украина может повторить печальный опыт Италии, где от коронавируса умерли десятки тысяч людей. Об этом передает "112 Украина".

Украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о поставках вакцины против коронавируса

Сообщается, что в Украине растет число людей, которые хотели бы обезопасить свое здоровье с помощью российской вакцины от коронавируса. Так, украинцы обращаются к Виктору Медведчуку с просьбой договориться с Россией о поставках вакцины. С открытым письмом об этом к председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" уже обратились глава СКМ Александр Потемкин, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко и академик Анатолий Пешко. Об этом же просят Виктора Медведчука и обычные украинцы в передаче "Чуємо кожного".

Все украинцы, которые общались с журналистами заявили, что для них не имеет никакого значения страна-производитель вакцины.

"Не имеет значения, лишь бы она (вакцина — ред.) помогала людям, была реально хорошей, без побочных эффектов, откуда она придет. Здоровье людей не имеет границ", — заявили украинцы.

"Лишь бы это для здоровья было хорошо. А страна значения не имеет. Это не политика, это здоровье людей, жизнь. А жизнь любого человека дороже всего на свете", — добавили они.

Отмечается, что в ближайшее время Украина могла бы получить российскую вакцину от коронавируса, если бы на то была бы политическая воля. Ведь об этом уже договорился с президентом России Владимиром Путиным председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Так, Медведчук в начале октября, в рамках визита в Москву, встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсудил с ним возможность поставки в Украину вакцины от коронавируса.


Как сообщалось, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 10 945 новых случаев COVID-19.


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Источник: https://112.ua/obshchestvo/zhizn-cheloveka-dorozhe-vsego-na-svete-prostye-ukraincy-obratilis-k-medvedchuku-s-prosboy-dogovoritsya-s-rf-o-postavkah-vakciny-ot-koronavirusa-558507.html
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