Украинцы недовольны условиями аренды жилья: каждый пятый жалуется

Более 20% украинцев, арендующих жилье, недовольны условиями проживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого независимым аналитическим центром Cedos. Презентация результатов исследования состоялась в Медиацентре Украины, где директор Cedos Иван Вербицкий рассказал об основных проблемах, с которыми сталкиваются арендаторы в Украине.

Более 20% украинцев, снимающих жилье, недовольны условиями аренды

По словам Вербицкого, каждый пятый арендатор в Украине заявляет, что условия проживания в арендованном жилье не отвечают их ожиданиям. Проблемы, с которыми сталкиваются арендаторы, включают в себя отсутствие чувства безопасности и страх быть выселенными без предупреждения. Около 20% респондентов признались, что опасаются внезапного выселения со стороны собственников жилья.

"В 2019 году мы проводили исследования и выяснили, что около 20% людей, живущих в арендованном жилье, говорят, что их не удовлетворяют условиям аренды", – отметил Вербицкий.

Кроме этого, 35% арендаторов указали на то, что их жизнь не является полноценной из-за необходимости снимать жилье. Они чувствуют себя ограниченными в своих возможностях и решениях, постоянно завися от воли арендодателей.





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Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин арендует квартиру в столице у скандального миллионера застройщика Михаила Голицы. Об этом говорит декларация политика. В то же время, стоимость аренды этого имущества Жупанин скрыл.