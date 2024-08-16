Украинцы не в восторге от идеи эвакуировать жителей Курской области в Украину: реакция омбудсмена

Украинская власть должна позаботиться о гражданском населении взятых под контроль территорий Курской области РФ, в то же время официальный Киев не ожидает, что будет большое количество желающих эвакуироваться именно на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

"Я понимаю, что у нас общество может по-разному трактовать усилия Украины по выполнению своих международных обязательств, но мы тем и отличаемся от россиян, что мы цивилизованная нация, демократическая нация. И для всех критиков подобных действий я хочу напомнить, что все международные партнеры продолжают помогать Украине именно потому, что видят разницу. Как только мы покажем, что мы можем повести себя нецивилизованно, таким образом, как россияне, тогда мы можем забыть о военной поддержке", – отметил омбудсмен.

Лубинец сообщил, что Украина не будет создавать специальных лагерей для гражданского населения Курской области России, которые захотят эвакуироваться.

Также он говорит, что не видит угроз безопасности гражданского населения из Курской области на территории Украины.

"Мы не ожидаем, что будет большое количество желающих к нам приехать, если вообще они будут. Но я точно не переживаю за то, что будет опасно для гражданского населения с территории Курской области...", – отметил Дмитрий Лубинец.

По его словам, сейчас в добровольном порядке Вооруженные силы Украины уже обеспечивают гуманитарными вещами гражданское население на территории Курской области. На вопрос, где будут селить людей, которые потенциально могут выразить желание выехать из Курской области РФ на территорию Украины, Лубинец прямо не ответил. Но говорит, в Украине уже давно готова инфраструктура.

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