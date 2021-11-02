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Украинцы назвали виновных в ухудшении своего материального положения, – опрос

Большая часть украинцев заявила об ухудшении своего материального положения за два года президентства Зеленского

сегодня, 16:16 comments1429
Автор:

Кравцев Сергей
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Большинству украинцев стало труднее с материальным положением в последние два года. Главные причины, почему жить в Украине стало сложнее украинцы видят в некомпетентной власти и коррупционерах. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует данные результатов социологического опроса Центра имени Разумкова.

Украинцы назвали виновных в ухудшении своего материального положения, – опрос

Бедность украинцев. Фото: из открытых источников

Так, согласно опросу, практически 66% респондентов согласились с тем, что материальное состояние их семьи за два последних года существенно снизилось. Для 35,3% опрошенных два последних года не стали плохими, но и об улучшении говорить не приходится, по заработкам все осталось на прежнем уровне. И только для 7,5% последние два года стали успешными в плане улучшения материального состояния.

Если же говорить о причинах, которые и привели к ухудшению материального состояния украинцев, то они традиционно не изменились. Большинство из опрошенных называют главной причиной некомпетентность власти. 39,1% поддержали такой вариант. На втором месте – коррупция в стране. Вторая причина набрала ненамного меньше в процентном соотношении, а именно – 35,4%. Чуть больше 10% видят причину ухудшения экономической ситуации в пандемии коронавируса. Ровно 10% винят российскую агрессию на востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — президентский рейтинг КМИС стал неприятным сигналом для Офиса президента. Владимир Зеленский по-прежнему на первом месте в президентском рейтинге, но его поддержка падает. Если сравнивать с опросом в мае и сентябре этого года, то рейтинг действующего президента существенно снизился.



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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-na-vyborakh-do-verkhovnoi-rady-ukrainy-otsinka-nymy-materialnogo-stanovyshcha-ta-pytan-poviazanykh-z-opaliuvalnym-sezonom-zhovten-2021r?fbclid=IwAR0ZwQGdEfPl
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Обсуждения

паниковский

сегодня, 16:28

ага! вот выберете петьмана и сразу из крана шоколад потечет...

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