Украинцы назвали виновных в ухудшении своего материального положения, – опрос

Большинству украинцев стало труднее с материальным положением в последние два года. Главные причины, почему жить в Украине стало сложнее украинцы видят в некомпетентной власти и коррупционерах. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует данные результатов социологического опроса Центра имени Разумкова.

Бедность украинцев. Фото: из открытых источников

Так, согласно опросу, практически 66% респондентов согласились с тем, что материальное состояние их семьи за два последних года существенно снизилось. Для 35,3% опрошенных два последних года не стали плохими, но и об улучшении говорить не приходится, по заработкам все осталось на прежнем уровне. И только для 7,5% последние два года стали успешными в плане улучшения материального состояния.

Если же говорить о причинах, которые и привели к ухудшению материального состояния украинцев, то они традиционно не изменились. Большинство из опрошенных называют главной причиной некомпетентность власти. 39,1% поддержали такой вариант. На втором месте – коррупция в стране. Вторая причина набрала ненамного меньше в процентном соотношении, а именно – 35,4%. Чуть больше 10% видят причину ухудшения экономической ситуации в пандемии коронавируса. Ровно 10% винят российскую агрессию на востоке.

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