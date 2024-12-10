Украинцы назвали лучшую гарантию безопасности для Украины: не НАТО

Украинцы считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины стала бы разработка собственного ядерного оружия. Другим популярным вариантом среди украинцев является членство в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования Центра "Новая Европа".

Гарантии безопасности для Украины. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Центра "Новая Европа", 31,3% украинцев назвали ядерное оружие наилучшим вариантом безопасности страны. Вступление в НАТО с возможностью того, что защита Альянса будет распространяться только на подконтрольную Украине территорию избрали 29,3% украинцев.

Менее популярными вариантами оказался оборонный союз с США, включая возможность размещения американских войск на территории Украины – 11,2%. 8,2% респондентов назвали лучшей гарантией безопасности миротворцев ООН, а 6,4% — размещение войск европейских стран в Украине.

Лучшие гарантии безопасности Украины. Опрос Центра "Новая Европа"

"В любом случае заметно сохранение, так сказать, тенденции на достижение самодостаточности — украинцы на протяжении последних лет главные ожидания безопасности связывали прежде всего с Вооруженными Силами Украины, а потом уже с партнерскими возможностями. Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членство в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов – между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону", — пишут авторы исследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили на запрос остановить боевые действия в обмен на гарантии Запада.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ ответили, что лучше: гарантии безопасности или ядерное оружие для защиты Украины.