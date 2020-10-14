Украинцы на весь стадион спели «Червону руту» под аккомпанемент Хмары (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Во время исторического футбольного матча между Украиной и Испанией, который состоялся вчера, украинцы пели на весь стадион под аккомпанемент известного украинского пианиста Евгения Хмары. Видео опубликовано на странице музыканта в Facebook.
Так, игра началась исполнением гимна Украины, который сыграл на рояле прямо посреди стадиона композитор и пианист Евгений Хмара. Болельщики и игроки нашей сборной в один голос пели национальный гимн под аккомпанемент композитора.
Затем во время перерыва Евгений также подбодрил зрителей и исполнил одну из самых известных украинских песен — "Червона рута". И здесь трибуны снова не выдержали, и весь стадион спел вместе с музыкантом.
Как отметил в конце игры диктор, Хмара задал правильный тон в начале игры, что помогло нашим игрокам победить. Музыканта назвали талисманом сборной Украины по футболу.
Как ранее писали "Комментарии", украинские артисты все активнее идут в политику. Некоторые пытаются стать чиновниками. Эту тенденцию оценил композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара. По его мнению, в Украине может создаться параллельная система — во главе с артистами и публичными людьми.
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