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Украинцы на весь стадион спели «Червону руту» под аккомпанемент Хмары (ВИДЕО)

Трибуны запели вместе с музыкантом

сегодня, 14:05
Автор:

Таисия Ерохина

Во время исторического футбольного матча между Украиной и Испанией, который состоялся вчера, украинцы пели на весь стадион под аккомпанемент известного украинского пианиста Евгения Хмары. Видео опубликовано на странице музыканта в Facebook.

Украинцы на весь стадион спели «Червону руту» под аккомпанемент Хмары (ВИДЕО)

Так, игра началась исполнением гимна Украины, который сыграл на рояле прямо посреди стадиона композитор и пианист Евгений Хмара. Болельщики и игроки нашей сборной в один голос пели национальный гимн под аккомпанемент композитора.

Затем во время перерыва Евгений также подбодрил зрителей и исполнил одну из самых известных украинских песен — "Червона рута". И здесь трибуны снова не выдержали, и весь стадион спел вместе с музыкантом.

Как отметил в конце игры диктор, Хмара задал правильный тон в начале игры, что помогло нашим игрокам победить. Музыканта назвали талисманом сборной Украины по футболу.

Как ранее писали "Комментарии", украинские артисты все активнее идут в политику. Некоторые пытаются стать чиновниками. Эту тенденцию оценил композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара. По его мнению, в Украине может создаться параллельная система — во главе с артистами и публичными людьми.


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