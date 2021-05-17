Украинцы могут изменить место регистрации онлайн: как это работает

Услуга смены места регистрации онлайн заработала на портале и в приложении "Дія". Она изменит устаревшую систему прописки. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Приложение "Дія". Фото: 24tv.ua

Украинцы смогут изменить место прописки онлайн за 15 минут. Для этого не нужно получать лишние справки и посещать госучреждения. Пока услуга доступна только в тех городах, где реестры нескольких ведомств перевели в электронную форму и связали в единую базу данных.

"Реализуем экспериментальный проект, к которому присоединятся Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь. А в течение года услуга будет доступна всей стране. Сейчас услугой можно воспользоваться в "Дії" только владельцам ID-карт", — рассказал министр цифровой трансформации.

По его словам, чтобы услуга была доступна всем украинцам, независимо от того, какой у них паспорт — бумажный или ID-карта, парламент должен принять соответствующий законопроект. Документом отменят "штамп о прописке" в паспорте и справку о месте регистрации.

Сейчас, чтобы воспользоваться услугой через "Дію", нужно заполнить заявку. Если человек проживает в собственном жилье, то подтверждение придет автоматически. Если арендует — владелец должен подтвердить запрос, который он получит в "Дії". Жилье должно быть внесено в реестр недвижимости.

"Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре. К тому же ваша прежняя регистрация сразу аннулируется. Услуга будет предоставлена в течение суток", — проинформировал Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 24 августа 2021 года госорганы Украины не смогут требовать от граждан бумажные документы. Все услуги можно будет получить онлайн — через электронные сервисы или с помощью смартфона.

Напомним, в Украине в течение пяти лет будет продолжаться переходный период для внесения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. Пока можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!