Украинцы могут изменить место регистрации онлайн: как это работает

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Наталья Некрасова
Услуга смены места регистрации онлайн заработала на портале и в приложении "Дія". Она изменит устаревшую систему прописки. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Приложение "Дія". Фото: 24tv.ua
Украинцы смогут изменить место прописки онлайн за 15 минут. Для этого не нужно получать лишние справки и посещать госучреждения. Пока услуга доступна только в тех городах, где реестры нескольких ведомств перевели в электронную форму и связали в единую базу данных.
По его словам, чтобы услуга была доступна всем украинцам, независимо от того, какой у них паспорт — бумажный или ID-карта, парламент должен принять соответствующий законопроект. Документом отменят "штамп о прописке" в паспорте и справку о месте регистрации.
Сейчас, чтобы воспользоваться услугой через "Дію", нужно заполнить заявку. Если человек проживает в собственном жилье, то подтверждение придет автоматически. Если арендует — владелец должен подтвердить запрос, который он получит в "Дії". Жилье должно быть внесено в реестр недвижимости.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 24 августа 2021 года госорганы Украины не смогут требовать от граждан бумажные документы. Все услуги можно будет получить онлайн — через электронные сервисы или с помощью смартфона.
Напомним, в Украине в течение пяти лет будет продолжаться переходный период для внесения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. Пока можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму.
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