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Украинцы массово меняют мобильных операторов: кто потерял больше всего клиентов

Больше всего номеров от других операторов в прошлом году было перенесено в lifecell.

9 января 2025, 17:40 comments2539
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Лиля Воробьева

В 2024 году количество украинцев, воспользовавшихся услугой смены мобильного оператора с сохранением номера, выросло в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом. Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК).

Украинцы массово меняют мобильных операторов: кто потерял больше всего клиентов

Тарифы на мобильную связь (фото из открытых источников)

Общее количество номеров, перенесенных в рамках услуги MNP (mobile number portability), в 2024 году достигло 340,63 тысяч.

Статистика операторов:

  • Самым большим донором номеров стал оператор "Киевстар" , потерявший 60% от общего количества (207,1 тыс. номеров).
  • Vodafone занял второе место, отдав 32% номеров (109,53 тыс.).
  • Lifecell , входящий в группу DVL, потерял 6,7% (22,88 тыс.).

Кто получил новых клиентов:

  • Наибольшее количество номеров было перенесено в lifecell – 79% (269,76 тыс.).
  • В Vodafone перешло 15,88% номеров (54,11 тыс.).
  • На долю "Киевстар" пришлось 4,7% (16,16 тыс.).

Ранее сообщалось, что за пять лет действия услуги MNP (с 1 мая 2019 года по 1 мая 2024 года) было перенесено 468,17 тыс. номеров. К концу 2024 года этот показатель вырос до 517 тысяч.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мобильный оператор "Киевстар" повышает плату за услуги в среднем на 25%, при этом обещает больше услуг и бонусов. Агентство приводит ответ прессслужбы: "Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% стоимости тарифа". Такое решение в компании приняли из-за роста объемов потребления, экономической ситуации и затрат на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.



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Источник: https://nkek.gov.ua/news/statystychni-dani-nadannia-PPN-2024
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