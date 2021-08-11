Украинцы и русские один народ: с Путиным не согласны 70% граждан Украины

Лишь 12,5% наших соотечественников согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что украинцы, белорусы и русские – это один народ и никаких предпосылок, чтобы разделять людей не было. По мнению Путина, произошло разделение вследствие советской национальной политики, когда сознательно людей делили, дабы создать республики. Правда есть и 70% опрошенных украинцев, которые не поддерживает такую позицию российского президента. 17% воздержались от ответа. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Владимир Путин. Фото: Известия

Напомним, что Путин запустил тезис об одном народе в своей так называемой исторической статье о "единстве русских и украинцев". После того, как возник резонанс большинство жителей Украины выразили своё несогласие с такой позицией. В частности, не согласны с этим тезисом 52% респондентов на востоке Украины. На юге несогласных 59%. В центральном регионе таких ещё больше – 74%. Ну, а в западной части Украины почти единогласно все против мнения Путина, а именно 90%.

Доля тех, кто согласен с тезисом Путина несколько выше среди представителей групп людей в возрасте, то есть, среди тех, кому 60 и больше лет. Но несогласие с ним существенно преобладает во всех остальных группах. Также доля тех, кто согласен с позицией Путина выше среди этнических русских граждан Украины, по сравнению с этническими украинцами. Однако и среди этнических русских преобладает мнение несогласия с ним. Также в этой скандальной статье Путин акцентировал внимание на том, что основная часть сегодняшней Украины возникла вследствие того, что раздавались исторические российские земли в результате чего Россия фактически была ограблена. С таким подходом согласие всего 7% граждан Украины, не согласны 76%.

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