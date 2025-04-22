Украинцы холодно реагируют на смерть Папы Франциска: какая обида все еще осталась

Несмотря на то, что о покойном человеке не отзываются плохо, украинские католики все-таки обижены на покойного Папу Римского Франциска, который умер 21 апреля. Причина обиды – позиция понтифика относительно войны России против Украины.

Папа Франциск. Фото: из открытых источников

Во Львове, возле католической церкви, верующие выражали скорбь из-за смерти Папы Франциска, одновременно не скрывая сожаления и разочарования от того, что он, по их мнению, не поддержал Украину в войне с Россией.

В 2024 году в интервью швейцарскому СМИ понтифик заявил, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и соглашаться на все пути мира с Россией, чтобы завершить вооруженный конфликт.

Эти слова противоречили официальной позиции украинской власти и ее союзников, которые считают, что путинский режим необходимо остановить, ведь полномасштабное вторжение российских войск было неспровоцированным.

"Были определенные субъективные оценки с его стороны, к сожалению", — отметил Андрей Бень, ветеран украинских войск.

"Я не собираюсь это комментировать", — добавил он. "Я надеюсь, что следующий Папа будет мудрее, образованнее и лучше".

57-летний львовянин Олег Якимяк, выходя из храма, признал, что хоть и некоторые слова Папы были болезненными, все же его заслуги преобладают.

Нардеп "Европейской Солидарности" София Федина, депутат украинского парламента, почтила память Папы Франциска в Telegram, но и выразила критику. Политик отметила, что она сама критически отнеслась к некоторым высказываниям покойного понтифика, потому что нельзя приравнивать и примирять жертву и преступника в момент совершения преступления.

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