Украинцы готовы платить больше: сколько поддерживают увеличение военного сбора

Украинцы готовы взять на себя большее финансовое бремя ради победы: 64% поддерживают повышение военного сбора для усиления обороноспособности страны. Такие данные обнародовал Международный республиканский институт (IRI) по итогам своего последнего социологического исследования. Против этой инициативы выступают 32% респондентов.

Украинцы готовы поддержать армию финансово

Результаты опроса также демонстрируют высокий уровень уверенности украинцев в победе: 88% верят, что страна осилит агрессора. Представления о сроках войны разделились: 33% считают, что она закончится через 1-2 года, 31% надеются на завершение боевых действий менее чем за год, 11% готовятся к еще трем-четырем годам борьбы, а 9% считают, что война может затянуться более чем на пять лет.

Особого внимания заслуживает позиция большинства украинцев относительно территориальной целостности: 71% убеждены, что Украина должна вернуть все утраченные земли, включая Крым и Донбасс. По словам старшего регионального директора IRI Стивена Никса, эти результаты подтверждают готовность граждан поддержать увеличение налоговых взносов для восстановления границ 1991 года.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" по заказу IRI в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. К исследованию привлекли около 2000 украинцев из всех регионов, за исключением оккупированных территорий. Интервью проводились по телефону среди лиц старше 18 лет.

Ранее "Комментарии" писали, что на начало октября 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (58%) выступали против любых территориальных уступок России. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.