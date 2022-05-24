Украинцы готовы отказаться от НАТО: названа альтернатива

В середине мая 42% украинцев считают, что, учитывая нынешние обстоятельства Украина может отказаться от курса в НАТО, если будет альтернатива. Такой альтернативой украинцы считают гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и другие. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС.

НАТО. Фото из открытых источников

При этом социологи отмечают, что 39% наших соотечественников до сих пор считают, что альтернативы членству в Североатлантическом альянсе нет и Украина должна и делать все для того, чтобы стать полноправным членом НАТО. Потому как только членство в НАТО может гарантировать в дальнейшем суверенитет и независимость Украине.

Также нашлось 19% опрашиваемых, которые не смогли дать внятный ответ относительно того, какие гарантии безопасности может получить Украина и поможет ли это нашей стране.

Отметим, социологи Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос 13-18 мая 2022 года среди 2000 респондентов.

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