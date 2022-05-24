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Украинцы готовы отказаться от НАТО: названа альтернатива

Украинцы назвали условия безопасности

сегодня, 11:22 comments2020
Автор:

Кравцев Сергей
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В середине мая 42% украинцев считают, что, учитывая нынешние обстоятельства Украина может отказаться от курса в НАТО, если будет альтернатива. Такой альтернативой украинцы считают гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и другие. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС.

Украинцы готовы отказаться от НАТО: названа альтернатива

НАТО. Фото из открытых источников

При этом социологи отмечают, что 39% наших соотечественников до сих пор считают, что альтернативы членству в Североатлантическом альянсе нет и Украина должна и делать все для того, чтобы стать полноправным членом НАТО. Потому как только членство в НАТО может гарантировать в дальнейшем суверенитет и независимость Украине.                                                           

Также нашлось 19% опрашиваемых, которые не смогли дать внятный ответ относительно того, какие гарантии безопасности может получить Украина и поможет ли это нашей стране.

Отметим, социологи Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос 13-18 мая 2022 года среди 2000 респондентов.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский озвучил прогноз, что ближайшие недели войны в Украине будут очень непростыми. Президент заявил, что россияне устроили на Донбассе самую настоящую бойню.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты знают, как не допустить контрнаступления ВСУ – лоббисты уже начинают работать с теми странами Запада, которые занимают более мягкую позицию. Российские пропагандисты уже озвучивают новые месседжи.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1110&page=1
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Обсуждения

From hell

сегодня, 10:32

Шо ви стелите? Які 42 %? Кому там вірити, США І Британія, Польща і Країни Балтії я ще розумію, а от зассяні пристосуванці франція і німеччина 100% не підуть на таке, а як і підуть тільки щоб всидіти 1ю дупою на 2х стільцях. Треба ж су ка, зберегти ї ба ло гітлеру сучасності...

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