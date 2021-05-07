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Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой

Относительное большинство также считает, что СССР не смог бы победить в войне без помощи западных союзников

сегодня, 11:47
Автор:

Елизавета Черных

Согласно результатам исследования фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, практически половина украинцев (48%) считает, что Вторая мировая война развязалась вследствие сговора Йосифа Сталина и Адольфа Гитлера о разделении сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа", пишет издание "РБК-Украина". 

Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой

Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой - фото из открытых источников

Опрос также показал, что среди опрошенных украинцев 29% не согласились с таким утверждением, а еще 23% не могут определиться с ответом. 

Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой - фото 2

Исследование продемонстрировало, что 46% респондентов согласным с тем утверждением, что СССР не удалось бы взять первенство в войне против нацисткой Германии, не прибегая к помощи союзников из Запада. 35% украинцев не согласились с определением, а еще 19% — не определились.

Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой - фото 3

Сообщается, что опрос был проведен с 22 по 29 апреля. В нем приняли участие 2021 респондент в возрасте от 18 лет. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что аннексия Крыма российским правительством длится уже восьмой год. Украина продолжает дипломатическую борьбу за возвращение территорий, надеясь на успех. Однако оккупацию полуострова поддерживает не только власть РФ, но и большинство обычных граждан, что подтверждается социологическими данными. 

Недавний опрос российских исследователей из "Левада-Центра" демонстрирует, что наличие Крыма в составе РФ поддерживает 86% россиян. Сообщается, что на протяжении последних семи лет этот показатель практически не меняется, а колебался буквально на несколько процентов. Например, непосредственно в 2014 году этот показатель составлял 88%. Категорически против аннексии полуострова выступают лишь 9% из опрошенных граждан России (в 2014-м — 7%).



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-dali-otsenku-paktu-molotova-ribbentropa-1620375483.html
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