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Украинцы будут платить за свет по-новому: в правительстве рассказали о новациях

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что до конца месяца будет принято решение о росте тарифа на электроэнергию. При этом он заявил, что, вероятно, украинцы будут платить за свет по-новому

сегодня, 20:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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На следующей неделе будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Выступая в Верховной Раде, он заявил, что в настоящее время эксперты производят окончательные расчеты. Решение о введении нового тарифа примут до конца мая.

Украинцы будут платить за свет по-новому: в правительстве рассказали о новациях

Герман Галущенко

При этом, как сообщил Галущенко, в правительстве хотят привязать тариф на электроэнергию к объемам ее использования. То есть, по его словам, рассматривается дифференцированный подход по этому вопросу.

"Я не думаю, что будет просто один тариф сменен на другой. Будет дифференциация в зависимости от объема потребления электроэнергии",
– подчеркнул министр энергетики и добавил, что правительство вынуждено поднимать тариф на электроснабжение, поскольку действующий тариф не покрывает даже себестоимости производства.

Кроме того, Галущенко подчеркнул, что после ударов террористической России начиная с 22 марта, Украина сейчас потеряла более 8 гигаватт генерирующих мощностей в системе. По его словам, речь идет об огромном объеме. При этом министр добавил, что именно с этим фактором связаны плановые отключения электроэнергии, происходящие на территории всей страны.

Вместе с тем, министр затруднился ответить на вопрос, как долго будут продолжаться эти отключения. По его словам, в этом вопросе все будет зависеть от скорости восстановления мощностей, потерянных из-за действий врага.

Кроме того, Галущенко добавил, что российские террористы и дальше планируют атаковать энергосистему Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, сколько может стоить электроэнергия в Украине после решения правительства.




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