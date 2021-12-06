По словам синоптика Натальи Диденко, во вторник, 7 ноября, Украину будет "пересекать атмосферный фронт", который принесет достаточное количество осадков, туманы и гололедицу на территорию страны. Однако в некоторых регионах ожидается значительное потепление. Об этом синоптик написала на странице в Facebook.

Украинцев ждет "настоящая весна": синоптик рассказала, куда придет потепление - фото из открытых источников

Диденко отметила, что в западной части страны, в Винницкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях будет преобладать мокрый снег. В Черкасской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской области — влажная погода с дождями разной интенсивности.

Маловероятны осадки, по прогнозу синоптика, в Ровенской, Волынской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Температура воздуха также будет неравномерной. В западной и северной частях Украины ожидается от -2 до +3 градусов, а жителей восточных и большинства центральных регионов ждут более комфортные погодные условия — от 3 до 9 градусов тепла.

На Юг страны, по словам Диденко, придет "настоящая весна". На протяжении вторника, 7 декабря, в регионе ожидается +9...+13 градусов. В Крыму — +11...+16 градусов.

В регионах с минусовой температурой прогнозируется гололедица.

Синоптик также предупреждает и о туманах, а отсюда и низкой видимости. Поэтому водителям и пешеходам требуется быть особенно внимательными.

В Киеве 7 декабря Диденко прогнозирует влажную погоду — возможен мокрый снег, переходящий в дождь. Днем температура воздуха в столице будет на уровне +1...+3 градусов.

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