В Украине снова возрастают риски масштабных перебоев с электроснабжением из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Как сообщает Reuters со ссылкой на оценки аналитического центра DiXi Group, в ближайший период страна может столкнуться с ощутимым дефицитом электроэнергии, способным вернуть практику блекаутов.

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Специалисты прогнозируют, что даже при относительно благоприятных погодных условиях и без дополнительных разрушений энергосистемы нехватка электроэнергии в час максимального потребления может достигать примерно 0,7 ГВт. В случае повышения температуры нагрузки на сеть существенно возрастет, и дефицит может увеличиться в несколько раз – ориентировочно в 3,5 раза от базового сценария.

Отдельным фактором риска остаются плановые ремонтные кампании на энергоблоках атомных электростанций, обеспечивающих ключевую часть поколения в стране. Временный вывод части мощностей в ремонт дополнительно уменьшает резервы системы и затрудняет балансировку спроса и предложения электроэнергии.

Аналитики DiXi Group отмечают, что в таких условиях введение почасовых графиков отключений становится практически неизбежным, а недостаток электроэнергии может фиксироваться не только в вечерние пиковые часы, но и в ночное время, когда потребление традиционно ниже.

Наиболее неблагоприятный сценарий предполагает сочетание нескольких негативных факторов одновременно: резкое повышение температуры, рост спроса на электроэнергию и новые повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак. В таком случае дефицит может составить около 6,2 ГВт при общем спросе на уровне 15,8 ГВт. Это означает, что недостаток способен составлять почти 40% потребности, что существенно повышает риски длительных и масштабных отключений в разных регионах страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломаты Великобритании, Франции и Германии якобы инициировали обращение с просьбой о проведении встречи с его заместителем. Об этом он сообщил на заседании министров иностранных дел стран ОДКБ, а его слова были распространены российскими медиа.