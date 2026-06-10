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Испытания украинцев еще впереди: эксперты напугали страшным прогнозом на лето

Почасовые отключения электроэнергии будут неизбежны, а дефицит может возникать даже в ночное время.

10 июня 2026, 18:05
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Клименко Елена

В Украине снова возрастают риски масштабных перебоев с электроснабжением из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Как сообщает Reuters со ссылкой на оценки аналитического центра DiXi Group, в ближайший период страна может столкнуться с ощутимым дефицитом электроэнергии, способным вернуть практику блекаутов.

Испытания украинцев еще впереди: эксперты напугали страшным прогнозом на лето

Фото: из открытых источников

Специалисты прогнозируют, что даже при относительно благоприятных погодных условиях и без дополнительных разрушений энергосистемы нехватка электроэнергии в час максимального потребления может достигать примерно 0,7 ГВт. В случае повышения температуры нагрузки на сеть существенно возрастет, и дефицит может увеличиться в несколько раз – ориентировочно в 3,5 раза от базового сценария.

Отдельным фактором риска остаются плановые ремонтные кампании на энергоблоках атомных электростанций, обеспечивающих ключевую часть поколения в стране. Временный вывод части мощностей в ремонт дополнительно уменьшает резервы системы и затрудняет балансировку спроса и предложения электроэнергии.  

Аналитики DiXi Group отмечают, что в таких условиях введение почасовых графиков отключений становится практически неизбежным, а недостаток электроэнергии может фиксироваться не только в вечерние пиковые часы, но и в ночное время, когда потребление традиционно ниже.

Наиболее неблагоприятный сценарий предполагает сочетание нескольких негативных факторов одновременно: резкое повышение температуры, рост спроса на электроэнергию и новые повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак. В таком случае дефицит может составить около 6,2 ГВт при общем спросе на уровне 15,8 ГВт. Это означает, что недостаток способен составлять почти 40% потребности, что существенно повышает риски длительных и масштабных отключений в разных регионах страны.

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