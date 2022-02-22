Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете.

Донбасс - фото из открытых источников

Об этом говорится в обращении 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.





"Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины", — говорится в обращении.





Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Об этом говорится в заявлении российского лидера на заседании Совбеза РФ. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками", — заявил глава Кремля. После этого Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.





Кроме того, появились детали договора между Российской Федерацией и ОРДЛО. Об этом пишут российское СМИ. Основные пункты договоров между Россией и "ЛНР" и "ДНР": общая оборона; — совместная охрана "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР"; — право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга; — признание документов, которые выдают государственные органы всех сторон; — Россия берет на себя поддержание финансовой и банковой систем "ДНР" и "ЛНР". — Платежным средством на территории "ДНР" и "ЛНР" является рубль. Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет.

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