logo

BTC/USD

37211.22

ETH/USD

2589.79

LTC/USD

104.09

USD/UAH

28.85

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ

Президент РФ Владимир Путин дал приказ на ввод российских войск на оккупированные территории Донбасса после признания "ЛДНР

сегодня, 01:25
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете.

Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ

Донбасс - фото из открытых источников

Об этом говорится в обращении 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.


"Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины", — говорится в обращении.


Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Об этом говорится в заявлении российского лидера на заседании Совбеза РФ. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками", — заявил глава Кремля. После этого Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.


Кроме того, появились детали договора между Российской Федерацией и ОРДЛО. Об этом пишут российское СМИ. Основные пункты договоров между Россией и "ЛНР" и "ДНР": общая оборона; — совместная охрана "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР"; — право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга; — признание документов, которые выдают государственные органы всех сторон; — Россия берет на себя поддержание финансовой и банковой систем "ДНР" и "ЛНР". — Платежным средством на территории "ДНР" и "ЛНР" является рубль. Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/259670343003882
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!