Украинцев предупредили о сильных заморозках: когда и в каких областях

В ближайшие два дня украинцев ожидают сильные ночные заморозки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня, 27 апреля.

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По информации Украинского гидрометцентра, ночью 28 апреля прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов, что соответствует оранжевому, второму уровню опасности. Тогда как в юго-восточной части страны ожидаются заморозки на поверхности почвы также до 0-5 градусов (это первый уровень опасности, желтый).

Кроме того, ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, также будут наблюдаться на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов. Это соответствует первому, желтому уровню опасности. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях вероятны сильные заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов (второй уровень опасности, оранжевый).

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды на май 2021 года. Ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года немного отличаются от средних многолетних показателей. Как сообщили гидрометеорологи, температура воздуха ожидается в конце весны на 1-1,5 градуса выше, чем средние многолетние значения.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на Пасху в 2021 году и предупредила о дожде и грозах. По прогнозу, Пасхальное воскресенье порадует украинцев теплой весенней погодой, однако в некоторых регионах возможны погодные сюрпризы: пройдут дожди, ожидаются грозы и будет ветрено.

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