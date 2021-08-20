Украинцев предупредили о новой системе проверки: что нужно знать получателям субсидий

Уже этой осенью украинцам представят единую информационную систему для получателей субсидий и соцвыплат. Нововведения коснуться каждого, кто получает государственную соцпомоць. Эта система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан. Об этом рассказали в Минсоцполитики, сообщили в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Субсидии в Украине. Фото из открытых источников

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, в системе соберут всю информацию: чем занимается субсидиант, какой имеет доход, стаж и тому подобное. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать ее тем, кто действительно в ней нуждается.



Стоит отметить, что сначала система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего же в Украине — 120 видов социальной помощи.



Как известно, Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об отмене нормы, которую ввели в прошлом году весной из-за введения локдауна. Отныне повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен "красный" уровень карантина.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что субсидии будут назначать по-новому: кто и почему останется без помощи. С 1 мая в Украине стартует переназначение субсидий гражданам на следующий период. Теперь денежная государственная помощь станет адресной и будет назначаться по-новому.

Также интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Как это сделать, узнавайте здесь.

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