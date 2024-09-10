Украинцев начали называть "нацией в бегах": в чем причина

Полномасштабная война РФ против Украины затягивается все сильнее и сильнее. Теперь в Европе Украину считают нацией беглецов. Пока гражданские пытаются выехать за границу в поисках элементарной безопасности и комфорта, многие из тех, кто был мобилизован на войну, бегут с фронта и становятся дезертирами, стремясь спасти собственную жизнь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет итальянская газета "la Repubblica".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что в Украине только за первые 4 месяца года было открыто более 10 тысяч производств по "оставлению воинской части или места службы" и более 7 тысяч за "дезертирство". Виновным в этих преступлениях грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и 12 лет соответственно.

"Между флагами и лозунгами соцсети текут их кровью. И если по вечерам в Киеве хватает устриц по два евро и шампанского, то не трудно удивиться, почему моральный дух некоторых пехотинцев настолько ослаб, что дезертирство и побег стали большой проблемой для Генерального штаба и правительства", — говорится в публикации.

Отмечается, что кризис дезертирства на передовой сочетается с другой экзистенциальной угрозой для Украины: демографической. Издание утверждает, что с начала войны страна потеряла 14 миллионов граждан — преимущественно тех, кто нашел убежище за рубежом.

Авторы статьи отмечают, украинские власти пытаются найти хоть какой-то выход из патовой ситуации. Именно поэтому Кабмин инициирует создание необычного министерства – Министерство возвращения. Лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что власти возлагают большие надежды на это министерство.

Миллионы беженцев – это не политическая проблема, а экономическая. По мере того, как количество активных взрослых уменьшается, сокращаются налоговые поступления, уменьшаются благотворительные сборы на помощь раненым солдатам и семьям погибших.

Как отмечает издание, патриотический дух украинцев, который был высоким в начале конфликта, начал угасать. Опрос фонда "Демократические инициативы" показал, что на фоне снижения доходов и разочарования почти 40% украинцев прекратили жертвовать в пользу вооруженных сил. Коррупция во время мобилизации тоже не способствует оптимистическим настроениям.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько миллионов приносят украинские беженцы в казну Чехии.



