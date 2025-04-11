Украинцам уже не до войны: стало известно о наиболее критической проблеме общества

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Клименко Елена
Рост цен на медикаменты стал серьезным вызовом для большинства украинцев, ожидающих активных действий от государства по преодолению этой проблемы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gradus Research.
Фото: из открытых источников
Согласно исследованию, 62% респондентов назвали лекарство одной из ключевых статей расходов в своем бюджете. Среди них 90% считают повышение цен на фармацевтическую продукцию существенной проблемой, а 79% признались, что вынуждены урезать расходы по другим потребностям ради возможности приобрести необходимые медикаменты.
Чаще украинцы экономят на одежде (66%), товарах для быта (54%) и даже на продуктах питания (51%). Это свидетельствует о том, что удорожание медикаментов не только влияет на благосостояние граждан, но и заставляет их жертвовать базовыми жизненными потребностями, что потенциально чревато как социальной нестабильностью, так и ухудшением здоровья населения.
Отдельное внимание исследователи обратили на проблему аптечных наценок, которые, по словам респондентов, существенно увеличивают конечную стоимость лекарства. В частности, 36% опрошенных отметили, что наценка в аптеках составляет более 25%, а среди людей в возрасте от 35 до 60 лет таких уже 45%.
Таким образом проблема доступности лекарств обостряется, особенно для людей среднего и старшего возраста — основной аудитории потребителей медицинских препаратов. Это формирует четкий общественный запрос на установление государственного контроля за ценами на лекарства и ограничение чрезмерных торговых наценок.
Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили о появлении первого препарата, который может обеспечить комплексную реабилитацию пациента после инсульта без необходимости сложной долгосрочной физиотерапии, и назвали это "прорывом".
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