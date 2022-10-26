logo

BTC/USD

20718.00

ETH/USD

1559.24

LTC/USD

55.97

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцам ускорят выплаты больничных: в Раде рассказали, что изменилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам ускорят выплаты больничных: в Раде рассказали, что изменилось

В системе государственного социального страхования произошли определенные изменения, сообщил Вадим Струневич

сегодня, 21:36
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

21 октября украинский президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Законопроект поддержали 238 нардепов. Поэтому в Раде уверяют, что разработали и приняли этот документ, чтобы усовершенствовать процесс предоставления страховых выплат в системе государственного социального страхования. О том, как теперь украинцы будут получать социальные выплаты от государства, рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич в интервью .

Украинцам ускорят выплаты больничных: в Раде рассказали, что изменилось

Выплата больницах в Украине (фото из открытых источников)

Струневич председательствовал на заседании, где дорабатывали   проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (новая редакция). Политик рассказал, что теперь функции Фонда социального страхования по управлению в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая были переданы в Пенсионный фонд Украины. Следовательно, украинцы оперативнее будут получать свои выплаты, в том числе, и больничные, ведь процесс в ПФУ более автоматизирован.

"Есть много отличий в том, как работает сейчас Пенсионный Фонд Украины и как сейчас работает Фонд социального страхования. Многие процессы ПФУ, например, сейчас автоматизированы. Это значительно сокращает время предоставления услуги и минимизирует влияние человеческого фактора на начисление сумм для дальнейших выплат. В свою очередь, процесс определения начислений для дальнейших выплат в ФСС осуществляются часто в ручном режиме сотрудниками Фонда, хотя ФСС тратит много средств на администрирование и поддержание своих систем", — заявил нардеп.

Политик на примере переформатированного недавно механизма выплат субсидий в Украине объяснил, как все должно работать.

"Чтобы объяснить, приведу пример. Недавно переформатировали механизмы выплат субсидий. Ранее администрирование выплат субсидий происходило в полуручном режиме. Соцзащита собирала соответствующий реестр в рассрочку, передавала его на район, район на область, область на Министерство, Министерство консолидировало, утверждало и спускало в управления соцзащиты на местах, которые, в свою очередь, направляли данные в Казначейство для выплаты. Этот процесс передачи данных снизу вверх и сверху вниз занимал 5-7 дней. Когда мы передали администрирование субсидий в ПФУ, фонд начал осуществлять выплаты каждому человеку в автоматическом режиме. Регистр формируется автоматически, утверждается ПФУ и Министерством, и автоматически передается в Казначейство. Мы имеем результат — крайние выплаты произошли за 3 дня. Исключили из этого процесса значительную часть бессмысленных бюрократических процедур.То же произойдет с ускорением выплат по больничным листкам. Врач своей личной подписью подтверждает медицинское заключение. Несет ответственность. На основе этого ПФУ может производить начисление больничных, Минфин будет получать информацию для верификации данных напрямую. Мы снизим расходы на администрирование, снизим сроки выплат. С больничными процесс будет эффективным",- объяснил политик.

Нардеп уверен, что ПФУ гораздо эффективнее будет вести эти выплаты, а государство перестанет дотировать неэффективную систему ФСС.


"Более того. Расходы на проведение одного платежа в ПФУ значительно меньше, чем в ФСС — до 10 раз меньше, мы проверили. Так зачем государству дотировать неэффективную систему, какова ФСС?",- убежден политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 12 пророссийских партий в Украине окончательно под запретом.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://komspip.rada.gov.ua/news/main_news/75700.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!