Украинцам ускорят выплаты больничных: в Раде рассказали, что изменилось

21 октября украинский президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Законопроект поддержали 238 нардепов. Поэтому в Раде уверяют, что разработали и приняли этот документ, чтобы усовершенствовать процесс предоставления страховых выплат в системе государственного социального страхования. О том, как теперь украинцы будут получать социальные выплаты от государства, рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич в интервью .

Выплата больницах в Украине (фото из открытых источников)





Струневич председательствовал на заседании, где дорабатывали проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (новая редакция). Политик рассказал, что теперь функции Фонда социального страхования по управлению в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая были переданы в Пенсионный фонд Украины. Следовательно, украинцы оперативнее будут получать свои выплаты, в том числе, и больничные, ведь процесс в ПФУ более автоматизирован.

"Есть много отличий в том, как работает сейчас Пенсионный Фонд Украины и как сейчас работает Фонд социального страхования. Многие процессы ПФУ, например, сейчас автоматизированы. Это значительно сокращает время предоставления услуги и минимизирует влияние человеческого фактора на начисление сумм для дальнейших выплат. В свою очередь, процесс определения начислений для дальнейших выплат в ФСС осуществляются часто в ручном режиме сотрудниками Фонда, хотя ФСС тратит много средств на администрирование и поддержание своих систем", — заявил нардеп.

Политик на примере переформатированного недавно механизма выплат субсидий в Украине объяснил, как все должно работать.



"Чтобы объяснить, приведу пример. Недавно переформатировали механизмы выплат субсидий. Ранее администрирование выплат субсидий происходило в полуручном режиме. Соцзащита собирала соответствующий реестр в рассрочку, передавала его на район, район на область, область на Министерство, Министерство консолидировало, утверждало и спускало в управления соцзащиты на местах, которые, в свою очередь, направляли данные в Казначейство для выплаты. Этот процесс передачи данных снизу вверх и сверху вниз занимал 5-7 дней. Когда мы передали администрирование субсидий в ПФУ, фонд начал осуществлять выплаты каждому человеку в автоматическом режиме. Регистр формируется автоматически, утверждается ПФУ и Министерством, и автоматически передается в Казначейство. Мы имеем результат — крайние выплаты произошли за 3 дня. Исключили из этого процесса значительную часть бессмысленных бюрократических процедур.То же произойдет с ускорением выплат по больничным листкам. Врач своей личной подписью подтверждает медицинское заключение. Несет ответственность. На основе этого ПФУ может производить начисление больничных, Минфин будет получать информацию для верификации данных напрямую. Мы снизим расходы на администрирование, снизим сроки выплат. С больничными процесс будет эффективным",- объяснил политик.

Нардеп уверен, что ПФУ гораздо эффективнее будет вести эти выплаты, а государство перестанет дотировать неэффективную систему ФСС.





"Более того. Расходы на проведение одного платежа в ПФУ значительно меньше, чем в ФСС — до 10 раз меньше, мы проверили. Так зачем государству дотировать неэффективную систему, какова ФСС?",- убежден политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 12 пророссийских партий в Украине окончательно под запретом.





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