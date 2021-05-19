Украинцам упростили получение субсидий: что изменится

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения субсидии. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Оформление субсидий. Фото: Интерфакс-Украина

Власть проанализировала ситуацию с новыми правилами получения государственной помощи на квартплату, которые ввели с мая этого года, и внесла коррективы, отметил глава правительства.



"Новые изменения позволят переоформлять субсидии без подачи соответствующего заявления. С некоторыми исключениями. При этом верификация субсидий продолжается", — проинформировал Шмыгаль.

Изменения также коснутся владельцев нескольких объектов недвижимости. Например, если у человека в собственности 3-4 квартиры в Киеве, то субсидия назначаться не будет.



"Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь. Также, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми, мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. гривен", — пояснил премьер.

В отдельных случаях дела о назначениях субсидий, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты, добавил глава Кабмина. По его мнению, это в три раза сократит сроки рассмотрения заявлений.

Напомним, с 1 мая в Украине стартовало переназначение субсидий. Денежная государственная помощь стала адресной. Всех претендентов будут проверять тщательнее. Из-за новых правил украинцы во время пандемии коронавируса вынуждены стоять в очередях для переоформления субсидий, а те, кто имел на депозите 56 750 гривен, потеряли возможность оформить госпомощь.

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