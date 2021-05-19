Украинцам упростили получение субсидий: что изменится

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Наталья Некрасова
Кабинет министров Украины упростил процедуру получения субсидии. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Оформление субсидий. Фото: Интерфакс-Украина
Власть проанализировала ситуацию с новыми правилами получения государственной помощи на квартплату, которые ввели с мая этого года, и внесла коррективы, отметил глава правительства.
Изменения также коснутся владельцев нескольких объектов недвижимости. Например, если у человека в собственности 3-4 квартиры в Киеве, то субсидия назначаться не будет.
В отдельных случаях дела о назначениях субсидий, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты, добавил глава Кабмина. По его мнению, это в три раза сократит сроки рассмотрения заявлений.
Напомним, с 1 мая в Украине стартовало переназначение субсидий. Денежная государственная помощь стала адресной. Всех претендентов будут проверять тщательнее. Из-за новых правил украинцы во время пандемии коронавируса вынуждены стоять в очередях для переоформления субсидий, а те, кто имел на депозите 56 750 гривен, потеряли возможность оформить госпомощь.
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