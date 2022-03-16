Украинцам разрешили въезд в страны ЕС на авто без "зеленых карт": что известно

Украинцам с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия полисов "Зеленая карта". Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Национального банка.



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Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Связаться с агентами компаний украинцы могут на пограничных пунктах с польской стороны.

Чешское страховое бюро предоставляет бесплатное возмещение ущерба, нанесенного незастрахованным украинским автомобилем в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы. Украинские автомобилисты в Чехии имеют возможность воспользоваться специальной горячей линией (+420 251 032 834).

Немецкий страховой офис Бюро "Зеленая карта" будет возмещать ущерб в случае аварий, причиненный украинскими автомобилистами до 31 мая 2022 года. Пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей могут обращаться в офис для получения страховых выплат.

Украинцы имеют возможность купить полисы "Зеленая карта" у отечественных страховщиков онлайн на 60 дней со скидкой 50%, или на любой срок.

можно ли сейчас считать, что идет уже Третья мировая война.

Как сообщал портал,По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, мир должен понять, что война против Украины – это начало третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью НП. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит в геополитике и на международных рынках.

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