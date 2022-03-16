logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцам разрешили въезд в страны ЕС на авто без "зеленых карт": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам разрешили въезд в страны ЕС на авто без "зеленых карт": что известно

Граждане могут уехать за границу без страховых полисов

сегодня, 13:47
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинцам с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия полисов "Зеленая карта". Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Национального банка.

Украинцам разрешили въезд в страны ЕС на авто без "зеленых карт": что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Связаться с агентами компаний украинцы могут на пограничных пунктах с польской стороны.

Чешское страховое бюро предоставляет бесплатное возмещение ущерба, нанесенного незастрахованным украинским автомобилем в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы. Украинские автомобилисты в Чехии имеют возможность воспользоваться специальной горячей линией (+420 251 032 834).

Немецкий страховой офис Бюро "Зеленая карта" будет возмещать ущерб в случае аварий, причиненный украинскими автомобилистами до 31 мая 2022 года. Пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей могут обращаться в офис для получения страховых выплат.

Украинцы имеют возможность купить полисы "Зеленая карта" у отечественных страховщиков онлайн на 60 дней со скидкой 50%, или на любой срок.

Как сообщал портал, можно ли сейчас считать, что идет уже Третья мировая война. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, мир должен понять, что война против Украины – это начало третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью НП. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит в геополитике и на международных рынках.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nbu_ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!