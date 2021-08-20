Украинцам прогнозируют плохой урожай яблок: сколько будет стоить любимый фрукт осенью

В Украине на осень могут резко подняться цены на яблоки. Так, за килограмм скорее всего придется заплатить 30-35 гривен. Некоторые фермеры потеряли значительную часть урожая ранних сортов за холодной весны и вредителей. Однако надеются, что поздних яблок удастся собрать намного больше, сообщает "Сегодня".

Плохой урожай яблок. Фото с открытых источников

На украинских прилавках красуются ранние сорта яблок, а покупатели присматриваются к ценам. Украинцы хорошо помнят прошлогодний дефицит, когда килограмм бананов стоил 27 гривен, а отечественных яблок — почти 50.



На столичных прилавках уже продают первые сезонные яблоки разных сортов. Например, сорта "Вильямс", "Селеста" и "Елизавета" привезли из Винницкой области. На рынке в Киеве продают, как минимум, за 25 гривен за килограмм. Также в продаже уже есть "Белый налив", "Слава" и "Прима". Цены колеблются от 25 до 30 гривен за килограмм.

Некоторые фермеры в некоторых регионах потеряли около 70% урожая ранних яблок. Остается надежда на поздние сорта яблок.

Напомним, что в Украине на треть выросла цена на дыни. В разгар сезона стоимость этой бахчевой культуры колеблется в пределах 11 гривен за килограмм. Эксперты связывают такой скачок стоимости дынь со снижением предложения на рынке. Дело в том, что некоторые фермеры уже не собирают ранний урожай, а позднее собирать еще не начинали. Его ждут в конце августа или же в первые недели сентября.

В материале издания "Комментарии" также говорилось, что в Украине эксперты озвучили неутешительный прогноз цен на яблоки . По слова экспертов, стоимость яблок будет крайне неутешительной — за низкого урожая цена за килограмм будет высокой. Согласно прогнозу фермеров, цены на некоторые сорта могут достигать около 70 гривен за килограмм.

Главной причиной подорожания являются неблагоприятные погодные условия, которые спровоцировали низкий урожай не только зерновых и косточковых. Фермеры также отмечают, что яблок в этом году будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

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