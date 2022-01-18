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Украинцам предлагают авиабилеты за 50 долларов: куда можно улететь

Украинская авиакомпания запустила акцию по распродаже билетов на все направления по 50 долларов

сегодня, 09:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline анонсировала распродажу билетов по всем направлениям за 1406 грн (50 долларов). На продажу выставлено 5 тысяч авиабилетов. Тариф доступен до 24 января, при условии, что билеты не закончатся раньше. Акционные билеты равномерно разделили по дате на практически все направления. Воспользоваться ими можно до 31 октября 2022 года. Об этом сообщили на Facebook странице авиакомпании, передают "Комментарии".

Украинцам предлагают авиабилеты за 50 долларов: куда можно улететь

Дешевые авиабилеты из Украины. Фото из открытых источников

Улететь за 50 долларов украинцы могут из аэропорта "Жуляны" в Киеве в Испанию, Грецию, Болгарию, Армению, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты. Билеты были распределены пропорционально в течение года. То есть, на каждый рейс отвели лишь определенное количество акционных мест. Внутренние рейсы авиакомпания не удешевляла.

"Акционный промо-тариф стоимостью 50 долларов по большинству направлений фактически ниже себестоимости кресла. То есть авиакомпания может разрешить себе такой тариф только учитывая глубину продажи рейсов. Ведь существует необходимый минимум расходов: расходы на топливо, наземное и техническое обслуживание, аэропортовые сборы и другие сопутствующие расходы, которые авиакомпания должна покрыть для гарантированного выполнения безопасного полета. Авиакомпания не может позволить себе выполнение убыточных рейсов по критически низкому уровню тарифа. Это возможно только при государственных программах поддержки в других странах. В Украине подобные программы отсутствуют", — прокомментировали условия акции в компании .
Напомним, компания Bees Airline начала работать на украинском авиарынке только в марте 2021 года, начиная перевозить туристов в Египет.

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Источник: https://www.facebook.com/bees.aero/posts/255722553344800
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