Украинцам предлагают авиабилеты за 50 долларов: куда можно улететь

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Людмила Слободенюк
Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline анонсировала распродажу билетов по всем направлениям за 1406 грн (50 долларов). На продажу выставлено 5 тысяч авиабилетов. Тариф доступен до 24 января, при условии, что билеты не закончатся раньше. Акционные билеты равномерно разделили по дате на практически все направления. Воспользоваться ими можно до 31 октября 2022 года. Об этом сообщили на Facebook странице авиакомпании, передают "Комментарии".
Дешевые авиабилеты из Украины. Фото из открытых источников
Улететь за 50 долларов украинцы могут из аэропорта "Жуляны" в Киеве в Испанию, Грецию, Болгарию, Армению, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты. Билеты были распределены пропорционально в течение года. То есть, на каждый рейс отвели лишь определенное количество акционных мест. Внутренние рейсы авиакомпания не удешевляла.
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