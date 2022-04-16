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Украинцам напомнили, как можно получить разрешение на оружие

В Национальной полиции Украины рассказали, как в нашей стране можно получить разрушение на приобретение, хранение и ношения оружия

сегодня, 22:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине сейчас действует военное положение и в связи с этим Министерство внутренних дел своим приказом сократило порядок предоставления гражданским лицам разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Украинцам напомнили, как можно получить разрешение на оружие

Как можно получить разрешение на оружие / Фото: depositphotos.com

Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который был принят 3 марта 2022 года, предусматривает, что каждый украинец может получить оружие и боеприпасы и противостоять российской агрессии.

Чтобы получить оружие, нужно подать письменное заявление на имя руководителя органа полиции по месту жительства о выдаче охотничьего оружия при наличии документа, который удостоверяет личность.

К этому заявлению нужно также добавить:

- копию документа, подтверждающего личность;

- копию военного билета, пенсионного удостоверения воинской службы или правоохранительного органа, члена общественного формирования или имеющегося разрешения на оружие, а также другого документа, который подтверждает наличие опыта пользования оружием (если такие имеются);

В Нацполиции отметили, что вам не выдадут разрешение на оружие, если вы систематически нарушали публичный порядок и правила разрешительной системы, управляли автомобилем, будучи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также, если замешаны в незаконном производстве и приобретении наркотиков.

Среди других причин также выделяют:

- совершение домашнего насилия;

- объявление подозрения в совершении уголовного правонарушения;

- пребывание лица в государственном розыске;

- судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

- наличие решения суда о конфискации или возмездном изъятии оружия.

Украинцам напоминают, что разрешение на оружие выдается на срок действия военного положения. Но документ может быть аннулирован по вышеперечисленным причинам.

Граждане обязаны сдать в правоохранительные органы полученное оружие не позднее 10 дней после завершения действия военного положения в Украине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ "выгнать" оккупантов из Украины.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/zbroya/roz-yasnennya-naczionalnoji-policziji-ukrajini-shhodo-otrimannya-dozvoliv-na-pridbannya-zberigannya-ta-nosinnya-zbroji/
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