Украинцам напомнили, как можно получить разрешение на оружие

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Светлана Шкурупий
В Украине сейчас действует военное положение и в связи с этим Министерство
внутренних дел своим приказом сократило порядок предоставления гражданским
лицам разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия. Об этом сообщили в
пресс-службе Нацполиции.
Как можно получить разрешение на оружие / Фото: depositphotos.com
Закон Украины "Об
обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который был принят
3 марта 2022 года, предусматривает, что каждый украинец может получить оружие и
боеприпасы и противостоять российской агрессии.
Чтобы
получить оружие, нужно подать письменное заявление на имя руководителя органа
полиции по месту жительства о выдаче охотничьего оружия при наличии документа,
который удостоверяет личность.
К
этому заявлению нужно также добавить:
- копию документа, подтверждающего личность;
- копию военного билета, пенсионного удостоверения воинской службы
или правоохранительного органа, члена
общественного формирования или имеющегося разрешения на оружие, а также другого
документа, который подтверждает наличие опыта пользования оружием (если такие
имеются);
В
Нацполиции отметили, что вам не выдадут разрешение на оружие, если вы
систематически нарушали публичный порядок и правила разрешительной системы,
управляли автомобилем, будучи в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, а также, если замешаны в незаконном производстве и приобретении
наркотиков.
Среди
других причин также выделяют:
-
совершение домашнего насилия;
-
объявление подозрения в совершении уголовного правонарушения;
-
пребывание лица в государственном розыске;
-
судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
-
наличие решения суда о конфискации или возмездном изъятии оружия.
Украинцам
напоминают, что разрешение на оружие выдается на срок действия военного
положения. Но документ может быть аннулирован по вышеперечисленным причинам.
Граждане
обязаны сдать в правоохранительные органы полученное оружие не позднее 10 дней
после завершения действия военного положения в Украине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ "выгнать" оккупантов из Украины.
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