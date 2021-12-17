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Украинцам начали выплачивать 1000 гривен: что уже покупают

В Украине граждане получили выплаты за полный курс вакцинации

сегодня, 08:26
Автор:

Козлова Альбіна
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После начала бета-тестирования программы "є Підтримка" украинцам, которые имеют две дозы вакцины, уже начали поступать средства. Об этом сообщил Михаил Фёдоров в Telegram.

Украинцам начали выплачивать 1000 гривен: что уже покупают

Украинцы получили выплату за вакцинацию, фото из открытых источников

Клиенты Монобанка, Альфа-банка, открывшие счета для выплаты 1000 гривен, 16 декабря получили начисление денег от государства.

По словам Михаила Федорова, участники бета-тестирования уже активно начали тратить деньги в популярных книжных интернет-магазинах. Министр добавил, что это хороший показатель, что украинцы — читающая нация. Многие граждане решили использовать средства на железнодорожные и авиабилеты.

Ранее мы сообщали, что с 13 декабря начнется бета-тестирование программы. Чтобы стать участником, нужно обновить приложение "Дія" и нажать на кнопку в окне, что вы соглашаетесь принять участие в программе. После этого следует обновить приложения интернет-банкинга. Там вам придет уведомление со ссылкой, куда нужно перейти для оформления карты. После подтверждения вам быстро оформят карточку, а образец договора пришлют на электронную почту.

Затем снова откройте приложение "Дія" в услугах, выберите  "є Підтримка" и выберите счет, куда пересылать средства. За сутки вам зачислят средства на карту, ее можно добавить в Google Pay.

Некоторые пользователи писали, что были проблемы с подтягиванием сертификата и не у всех появилась услуга "є Підтримка" в меню приложения.

Как сообщал портал "Комментарии", заявку на выплату 1000 гривен можно будет подать в приложении в несколько кликов, если человек является гражданином Украины от 18 лет и имеет "зеленый" сертификат (подтверждает две дозы вакцины) в Дії. Подробную инструкцию читайте в материале.



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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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