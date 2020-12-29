Украинцам компенсировали уже 80 миллионов

80 миллионов гривень получат украинцы. А именно те, кто потерял возможность зарабатывать во время коронавирусной пандемии.

Фото: kolobok.ua

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования.

С начала года ФССУ выплатил застрахованным лицам более 11 миллиарда гривень помощи по временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм, в частности, в случае болезни COVID-19 и самоизоляции под медицинским наблюдением. Так, на компенсацию утраченного за время изоляции от COVID-19 заработка Фонд направил около 80 миллионов гривень.

В ФССУ информируют, что с конца дека в случае подтвержденного диагноза COVID-19 или потребности в оплачиваемой за счет средств Фонда самоизоляции под меднаблюдением, соответствующие больничные листы не требуют согласования с завотделением или ВКК для их продления на срок более 10 дней.

Как отмечается, такие изменения внесены приказом Минздрава Украины от 11 ноября 2020 № 2593 "Об утверждении Изменений в Порядок оказания первичной медицинской помощи и Инструкцию о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан".

Напомним, к уже всем известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают выявлять у заболевших людей. Если раньше медики акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на рыбу или же серу.

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