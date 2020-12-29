kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26664.56

ETH/USD

723.80

LTC/USD

124.40

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украинцам компенсировали уже 80 миллионов
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам компенсировали уже 80 миллионов

С начала года ФССУ выплатил застрахованным лицам 11,7 миллиарда гривень помощи по временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм, в частности, в случае болезни COVID-19 и самоизоляции под медицинским наблюдением

сегодня, 21:05
Автор:

Ольга Чародий

80 миллионов гривень получат украинцы. А именно те, кто потерял возможность  зарабатывать во время коронавирусной  пандемии.

Украинцам компенсировали уже 80 миллионов

Фото: kolobok.ua

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования.

С начала года ФССУ выплатил застрахованным лицам более 11 миллиарда гривень помощи по временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм, в частности, в случае болезни COVID-19 и самоизоляции под медицинским наблюдением. Так, на компенсацию утраченного за время изоляции от COVID-19 заработка Фонд направил около 80 миллионов гривень.

В ФССУ информируют, что с  конца дека в случае подтвержденного диагноза COVID-19 или потребности в оплачиваемой за счет средств Фонда самоизоляции под меднаблюдением, соответствующие больничные листы не требуют согласования с завотделением или ВКК для их продления на срок более 10 дней.

Как отмечается, такие изменения внесены приказом Минздрава Украины от 11 ноября 2020 № 2593 "Об утверждении Изменений в Порядок оказания первичной медицинской помощи и Инструкцию о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан".

Напомним, к уже всем известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают выявлять у заболевших людей. Если раньше медики акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на рыбу или же серу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/972453
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ