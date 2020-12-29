Украинцам компенсировали уже 80 миллионов

Язык
Coinspot 29.12.2020
BTC/USD
26664.56
ETH/USD
723.80
LTC/USD
124.40
НБУ 29.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
80 миллионов гривень получат украинцы. А именно те, кто
потерял возможность зарабатывать во
время коронавирусной пандемии.
Фото: kolobok.ua
Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования.
С начала года ФССУ выплатил застрахованным лицам более 11 миллиарда
гривень помощи по временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или
травм, в частности, в случае болезни COVID-19 и самоизоляции под медицинским
наблюдением. Так, на компенсацию утраченного за время изоляции от COVID-19
заработка Фонд направил около 80 миллионов гривень.
В ФССУ информируют, что с конца дека в случае подтвержденного диагноза
COVID-19 или потребности в оплачиваемой за счет средств Фонда самоизоляции под
меднаблюдением, соответствующие больничные листы не требуют согласования с
завотделением или ВКК для их продления на срок более 10 дней.
Как отмечается, такие изменения внесены приказом Минздрава
Украины от 11 ноября 2020 № 2593 "Об утверждении Изменений в Порядок оказания
первичной медицинской помощи и Инструкцию о порядке выдачи документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан".
Напомним, к уже всем известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают выявлять у заболевших людей. Если раньше медики акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на рыбу или же серу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости